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суббота, 10 июля 2021 01:13

Турция передала Украине копии исторических документов

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Турция передала Украине копии исторических документов
Украина получила документы, касающиеся связей с Турцией. Фото: ГАСУ

Государственная архивная служба Украины получила цифровые копии документов из турецких архивов.

Документы украинской тематики получили при содействии Министерства иностранных дел Украины и Посольства Украины в Турции. Их обнаружили и изготовили в соответствии с положениями Протокола о сотрудничестве между Государственной архивной службой Украины и Дирекцией государственных архивов при президенте Турецкой Республике, сообщили в ГАСУ.

Копии относятся к периоду истории украинско-турецких отношений, начиная с XV в. и до 1990-х годов. Всего передали 6767 копий.

Цифровые копии обнародуют на официальном веб-портале Государственной архивной службы Украины и вебсайте ЦГЭА Украины.

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Документы написаны на турецком и других языках. ГАСУ привлечет к переводу их заголовков и изучения их содержания ученых, исследующих историю Украины в турецких архивах.

Государственная архивная служба Украины выложила в онлайн-доступ цифровые копии уникальных документов.

Речь идет о 435 документах, составляющих исключительную культурную ценность, имеющих большое значение для формирования национального самосознания украинского народа и всемирного культурного наследия.

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