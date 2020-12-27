"Теория эволюции" была под угрозой из-за формы носа Чарльза Дарвина

27 декабря 1831 года из английского порта Дэвенпорт отплыл корабль "Бигль", на борту которого находился Чарльз Дарвин. Он вместе с командой отправился в экспедицию в южных островов в Атлантическом и Тихом океанах. За 5 лет путешествия собрал ценный материал из флоры, фауны и геологии различных экзотических территорий. Эта информация легла в основу его научной работы "Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение пригодных пород в борьбе за жизнь".

В медицинской школе, в которой 16-летний Дарвин учился с 1825-го, медицина и хирургия его не захватывали. Больше интересовали такие науки, как таксидермия, анатомия, естественная история. Его отца Роберта Дарвина - состоятельного врача - раздражала незаинтересованность специальности в сына. Поэтому по настоянию отца в январе 1828 года Чарльз перешел в Кембриджский университет для получения степени бакалавра искусств, в дальнейшем - сан священника Англиканской церкви. На новом месте он продолжал интересоваться естествознанием, ботаникой, геологией, увлекся коллекционированием насекомых, ездил во время каникул в геологические и картографические экспедиции.

После окончания университета летом 1831-го Дарвину написал письмо его преподаватель - профессор ботаники Джон Генслоу. Он рекомендовал Чарльза на должность натуралиста на корабле "Бигль", который ходил в кругосветное плавание для гидрографического и картографического исследования побережья Южной Америки. Должность была неоплачиваемой, однако Дарвин увлекался книгами немецкого ученого-путешественника Гумбольта, которого называли 2-м открывателем Америки. Поэтому согласился на путешествие, и в начале сентября был зачислен в состав экспедиции. Чарльзу Дарвину на момент путешествия было 22 года.

Автор: wahooart.com Чарльзу Дарвину на момент путешествия было 22 года

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Перед тем, как отправиться в экспедицию, ученый прибыл в Лондон для переговоров с Робертом Фицроем. Капитан не давал ему ответа о своем согласии на его кандидатуру. Дарвин узнал, что мог быть отторгнутым через форму своего носа. Фицрой был последователем учения Лафатера, поэтому "был уверен, что может судить о характере человека по чертам его лица". Капитан сомневался, сможет ли Дарвин выдержать путешествие. В начале сентября Чарльза включили в состав экспедиции.

183 года назад 27 декабря корабль "Бигль" вышел из порта Дэвенпорт. Через 2 недели команда остановилась на островах Зеленого Мыса. Дарвин начал вести дневник, в котором записывал наблюдения за местными птицами, морскими беспозвоночными и геологическими особенностями региона. Также отправлял в Кембридж копии заметок, на основе которых 2 октября 1836 выпустил "Дневник натуралиста".

Автор: jnsm.com.ua Карта путешествия корабля "Бигль"

За 5 лет экспедиции команда посетила Бразилию, Уругвай, Аргентину, Чили, Перу, Австралию, Новую Зеландию, Фолклендские и Галапагосские острова и многочисленные острова Океании. Основными задачами экспедиции были подробная картографическая съемка восточных и западных берегов Южной Америки, у которых корабль провел 3,5 года. Дарвин собрал значительный объем материалов по геологии и зоологии: эта информация - основа его многочисленных научных трудов, в том числе "Зоология путешествия на корабле "Бигль" (1840), монографий "Строение и распространение коралловых рифов" (1842), и "Геологические наблюдения над вулканическими островами" (1844).

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Основную работу Дарвина опубликовали через 23 года после завершения кругосветного путешествия. Ученый был давним сторонником теории эволюции органических видов Жана Батиста Ламарка. Дарвин длительное время обосновывал механизм такой эволюции, что опубликовал в книге "Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение пригодных пород в борьбе за жизнь" (1859). Ортодоксальными христианами работа была объявлена ​​ересью. После публикации материала капитан Фицрой подчеркивал, что сожалеет, что взял в команду "еретика Дарвина".

Автор: uaeu.top Ко времени смерти Дарвина в 1882 году его теория стала общепризнанной

В 1882 году теория Дарвина, которая была дополнена трудом "Происхождение человека и половой отбор" в 1871-м, стала общепризнанной.

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