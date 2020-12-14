Сидящий Бык возглавлял племена индейцев, противостояли переселению в резервации. Фото: Библиотека Конгресса США

В штате Южная Дакота от пули солдат 15 декабря 1890-го погиб вождь племени сиу Сидящий Бык. Он возглавлял племена индейцев, они противостояли переселению в резервации.

В 1868 году правительство США подписал Ламарийський мирный договор. Южная Дакота стала индейской собственностью. Когда в горах Блэк-Хилс нашли залежи золота - началось вторжение золотоискателей. Часть индейских племен поселились в Монтане. Правительство приказало индейцам вернуться. Индийские вожди Неистовый Конь и Сидящий Бык призвали племена сиу и шаена дать отпор американцам.

Во время Войны за Черные Холмы войска индейцев разбили кавалерию генерала Джорджа Кастера. Это одна из самых значительных побед индейцев в войне за свою территорию. Армия США начала настоящую охоту на "предателей-индейцев".

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В течение двух следующих лет большинство индейцев были загнаны в резервации или убиты. Группа Сидящего Быка отступила в Канаду. Сидящего Быка заключен в Форт-Рендель. После освобождения в 1885 году он некоторое время выступал в шоу Буффало Билла "Дикий Запад". Он получал приличную по тем временам сумму - по $50 в неделю. Заработанный им небольшое состояние он частично раздал нищим и бездомным.

Американские власти решили арестовать наиболее нелояльных вождей. Сидящий Бык убит при попытке ареста лейтенантом Бычья Голова и сержантом Красным Томагавк двумя выстрелами. Похороны проходили в тайне, за гробом шли только гробовщик и военный врач. Двухметровое тело вождя едва поместилось в гроб.

Президент США Эндрю Джексон 28 мая 1830-го подписал Акт о выселении индейцев. Он позволял изгнание коренных жителей с их земель и отказывал им во всех гражданских правах и свободах на территории восточнее реки Миссисипи.