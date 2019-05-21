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вторник, 21 мая 2019 13:20

Тело Георгия Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного

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Тело Георгия Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного
Георгий Гонгадзе родился 21 мая 1969-м в Тбилиси Фото: uain.press

21 мая исполнилось бы 50 лет украинскому журналисту Георгию Гонгадзе.

Родился 21 мая 1969-м в Тбилиси. Его мать Леся Гонгадзе рассказывала, что у нее родилась двойня с разницей в 20 мин., но одного ребенка похитили.

Когда Георгию исполнилось 20 лет, переехал во Львов учиться на факультет иностранных языков Львовского национального университета им. Ивана Франко. Включился в деятельность Народного Руха, Студенческого Братства, создал Грузинский культурный центр "Багратиони". Женился на львовянке Марьяне Стеценко. Их брак продлился недолго.

В это время президент Грузии Звиад Гамсахурдиа фактически установил в стране диктаторский режим, начинал гонения политических оппонентов. В их число попал отец Георгия Руслан Гонгадзе. В конце 1991 года в Тбилиси началось восстание. В 1993-м отец умер. Георгий прибыл в Грузию с намерением снять документальный фильм о войне в Абхазии. Попав на линию фронта, взялся за оружие. Во время одного из обстрелов был тяжело ранен. Врачи насчитали 26 осколочных ран.

В 1993-1994-х был главным режиссером творческого объединения "Центр Европы" во Львове, сотрудничал с газетой "Пост-Поступ". Окончил высшие студии во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Создал документальные фильмы "Боль земли", "Тени войны", "Колыбель", "Охранники мечты".

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Во Львове познакомился со студенткой юрфака Мирославой Петрушин. 1995-го они поженились и переехали в Киев. Работали на телевидении. 1997-го родились дочери-близнецы Нонна и Соломия.

Георгий работал ведущим телепрограммы "Окна-Плюс" на СТБ. Затем вел программу "Мое" на "Грависе". 1999 был пресс-секретарем в штабе кандидата в президенты Украины Наталии Витренко.

Тогда же начал вести ежедневную информационную программу "Первый тур с Георгием Гонгадзе" в прямом эфире радиостанции "Континент". Вскоре начались телефонные звонки с угрозами в адрес руководства радиостанции. Участвовал в избирательной кампании Владимира Ваховского, который баллотировался на пост городского головы Винницы.

17 апреля 2000-го в интернете появилось издание "Украинская правда", основанное и редактируемое Георгием Гонгадзе. В нем, среди многих других, публиковались материалы о Леониде Кучме и его окружении. Как сообщал сам Георгий, в конце июня 2000-го за ним было устроено наружное наблюдение. 16 сентября 2000-го около 22:30 Георгий Гонгадзе ушел с работы, но дома так и не появился.

2 ноября в лесу возле Таращи было найдено обезглавленный труп. Жена и друзья узнали в нем Георгия. В найденном теле нашли осколки - именно в тех местах, которые были и у Гонгадзе.

22 марта 2016-го тело Георгия Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного на Подоле в Киеве после проведения траурной церемонии.

Со дня исчезновения украинского журналиста Георгия Гонгадзе прошло 18 лет.

Вдова погибшего Мирослава Гонгадзе поблагодарила всех, кто не забыл о трагической для их семьи дате. Также в сети показали уникальные исторические кадры с журналистом

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Дата
21
мая

Тело Георгия Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного

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