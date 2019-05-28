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вторник, 28 мая 2019 13:24

Священникам разрешили нарушать тайну исповеди

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Священникам разрешили нарушать тайну исповеди
Петр приказал доносить на бунтарей. Фото: 112

28 мая 1722-го по инициативе московского царя Петра I принято постановление Священного синода, которое предусматривало нарушение тайны церковной исповеди в интересах государственной власти.

"Если кто при исповеди объявит духовному отцу своему некое несделанное, но еще к делу намеренное от него воровство, наипаче же измену или бунт на государя, или на государство, или злое умышление на честь, то должен духовник донести вскоре о нем", - говорилось в указе.

За отказ доносить на прихожан священников наказывали. Московского попа Авраама за укрывание бунтовщика приговорили к порке кнутом, отрезали язык, ноздри и отправили в Сибирь пожизненно.

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Закон действовал до конца XVIII в.

Российские войска под предводительством князя Александра Меншикова взяли штурмом и разрушили до основания город Батурин - современный Бахмачский район Черниговской области 13 ноября (2 ноября по старому стилю) 1708-го. Гетманскую столицу уничтожили по приказу царя Петра I, чтобы отомстить Ивану Мазепе за переход на сторону шведского короля.

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Дата
28
мая

Священникам разрешили нарушать тайну исповеди

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