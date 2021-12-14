Супруги воспроизвели свадебную фотографию, которой почти сто лет

Супруги из Прикарпатья воспроизвели свадебную фотографию, которой 90 лет.
Вера Угорська нашла фотографию среди семейных фото. Решила сделать такую же для дочери, сообщает "Радио свобода".
Для этого восстановила кептар, сохранившийся со свадьбы.
"У них было пятеро детей, из которых моя бабушка – самая старшая. Она положила кептар в сундук на чердаке. Мой отец нашел его и принес мне показать. Я обратилась к Михаилу Винтонюку, который занимается реставрацией кептаров в нашем селе. Я попросила детей сделать фотосессию на второй день свадьбы, чтобы увидеть, как через 100 лет в таких костюмах будут выглядеть они", - рассказала Угорська.
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Фотографии собрали большое количество одобрительных отзывов в интернете.
6 лет назад во Львове презентовали этномарку "Чичери" дизайнер Анастасии Василик. Бренд шьет одежду для детей и взрослых с интерпретацией на старые костюмы украинской шляхты, человека эпохи ренессанса. В марте этого года мастер открыла этноарт пространство - шоурум для встреч дизайнеров, художников, деятелей культуры.
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