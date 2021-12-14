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вторник, 14 декабря 2021 19:12

Супруги воспроизвели свадебную фотографию, которой почти сто лет
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Супруги из Прикарпатья воспроизвели свадебную фотографию, которой 90 лет
Фото: Facebook / Михаил Витонюк
Для этого восстановила кептар, сохранившийся со свадьбы
Фотографии собрали большое количество одобрительных отзывов в интернете

Супруги из Прикарпатья воспроизвели свадебную фотографию, которой 90 лет.

Вера Угорська нашла фотографию среди семейных фото. Решила сделать такую ​​же для дочери, сообщает "Радио свобода".

Для этого восстановила кептар, сохранившийся со свадьбы.

"У них было пятеро детей, из которых моя бабушка – самая старшая. Она положила кептар в сундук на чердаке. Мой отец нашел его и принес мне показать. Я обратилась к Михаилу Винтонюку, который занимается реставрацией кептаров в нашем селе. Я попросила детей сделать фотосессию на второй день свадьбы, чтобы увидеть, как через 100 лет в таких костюмах будут выглядеть они", - рассказала Угорська.

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Фотографии собрали большое количество одобрительных отзывов в интернете.

6 лет назад во Львове презентовали этномарку "Чичери" дизайнер Анастасии Василик. Бренд шьет одежду для детей и взрослых с интерпретацией на старые костюмы украинской шляхты, человека эпохи ренессанса. В марте этого года мастер открыла этноарт пространство - шоурум для встреч дизайнеров, художников, деятелей культуры.

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14
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