Суд заставил семью диктатора Франко вернуть имение

Суд первой инстанции провинции Ла-Корунья обязал семью испанского диктатора Франсиско Франко вернуть государству поместье Пасо-де-Мейрас в Галисии.
Суд признал недействительным "пожертвование" имения бывшему диктатору в 1938 году, сообщает El Pais.
Тогда не были соблюдены необходимые юридические требования. Отметил, что недвижимость передали в дар главе государства, а не лично Франко.
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Суд также признал фиктивным соглашение 1941 года о передаче резиденции в собственность диктатора.
30 октября 1936-го в Германии создали "Легион Кондор" - соединение военной авиации нацистской Германии, подразделение Люфтваффе, которое отправили для поддержки испанских националистов под руководством Франсиско Франко.
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