Суд заставил семью диктатора Франко вернуть имение

Семья должна вернуть имение государству. Фото: Biblioteca Virtual de Defensa

Суд первой инстанции провинции Ла-Корунья обязал семью испанского диктатора Франсиско Франко вернуть государству поместье Пасо-де-Мейрас в Галисии.

Суд признал недействительным "пожертвование" имения бывшему диктатору в 1938 году, сообщает El Pais.

Тогда не были соблюдены необходимые юридические требования. Отметил, что недвижимость передали в дар главе государства, а не лично Франко.

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Суд также признал фиктивным соглашение 1941 года о передаче резиденции в собственность диктатора.

30 октября 1936-го в Германии создали "Легион Кондор" - соединение военной авиации нацистской Германии, подразделение Люфтваффе, которое отправили для поддержки испанских националистов под руководством Франсиско Франко.