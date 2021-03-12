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пятница, 12 марта 2021 10:44

Студенты встали на защиту проукраинского преподавателя

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Студенты встали на защиту проукраинского преподавателя
После увольнения Шестопал занимался исследовательской работой. Написал труды "Литературные кизяки на дорогах истории", "Евреи на Украине", "Сколько лет украинцам" и другие. Часть работ изымали, о них узнали только во времена независимой Украины Фото: uahistory.com

12 марта 1965 года 67 студентов факультета журналистики Киевского университета им. Тараса Шевченко поддержали преподавателя по истории зарубежной журналистики Матфея Шестопала. Его лишили должности по обвинению в украинском буржуазном национализме.

Шестопал выступал против русификации дисциплин и назначения в университет непрофессиональных преподавателей. На лекциях рассказывал о борьбе украинцев против порабощения и сравнивал общественный опыт украинцев с опытом зарубежных стран. Читал студентам запрещенную коммунистами литературу. Неоднократно спасал их от исключения из университета. Сами студенты вспоминали, что воспитывал настоящих диссидентов.

Попытки навязать украинцам двуязычие на Республиканской конференции по вопросам культуры украинского языка 1963 года Шестопал оценил как элемент политического подхалимства, которое унижает нацию, а саму теорию двуязычия назвал мертворожденным ребенком. А на одном из вечеров памяти поэта Василия Эллана-Блакытного отметил, что тот знал украинскую культуру, язык, уважал другие народы и уважал их культуру, каким и должен быть настоящий коммунист. Добавил, что сейчас же имеется немало украинцев, национальное сознание которых находится на уровне клопа. На факультете начались выступления студентов.

Именно за это партком принял решение уволить его с должности преподавателя.

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Более половины студентов факультета подписали письмо в его защиту и угрожали покинуть университет. Прекратили обучение и начали массовые протесты. Через несколько дней информацию о протестах передало радио "Свобода", а затем студентов поддержали бывшие выпускники факультета, которые уже работали журналистами.

Реакция КГБ была мгновенной. В университете большинство студентов заставили поснимать свои подписи с письма. Тех, кто отказался, отчислили за "недостойное студента поведение", но с разрешением трудоустройства. Журналистов же исключили из партии и многих лишили работы.

В конце концов Матфею Шестопалу позволили преподавать в Институте народного хозяйства Киева, но только иностранцам. Отдельно он занимался литературной деятельностью.

Коммунистическая система объявила войну украинским диссидентам 1965-го. Арестовывали всех "неблагонадежных". В ходе так называемого первого покоса за "антисоветскую деятельность" лишили свободы более 20 украинских деятелей. Почти всех сослали в трудовые лагеря.

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Дата
12
марта

Студенты встали на защиту проукраинского преподавателя

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