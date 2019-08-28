В полиции объявили охоту на украинцев

Коммунистическая система объявила войну украинским диссидентам в 1965-м. Внутренние органы получили распоряжение арестовывать любых "неблагонадежных лиц". В ходе так называемого первого покоса за "антисоветскую деятельность" лишили свободы более 20 украинских деятелей. Почти всех сослали в трудовые лагеря.

Автор: uahistory.com Михаила Осадчего (слева) и Ярослава Геврича арестовали 28 августа 1965-го за "антисоветскую националистическую деятельность".

28 августа 1965-го во Львове арестовали журналиста Михаила Осадчего. Мужчина успешно защитил диссертацию и издал сборник стихов "Лунное поле". Через 2 месяца должен был жениться. Суд постановил 2 года лагерей строгого режима в Мордовии. На следующий день после суда у него родился сын. Все экземпляры поэтического сборника приказали уничтожить. В лагере работал столяром, получил язву желудка, сообщает UA History.

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В этот же день по дороге в Киев арестовали студента-стоматолога Ярослава Геврича. Его без всяких объяснений сняли с автобуса и увезли в Ивано-Франковский следственный изолятор. У мужчины изъяли фотокопии зарубежных изданий "Украина и украинская политика Москвы" и фельетоны о Хрущеве. Самолетом доставили в Киев в СИЗО КГБ УССР. Основанием для осуждения стало распространение "запрещенной националистической литературы" и участие в восстановлении памятника Тарасу Шевченко в поселке Шешоры Ивано-Франковской области. Усилило приговор то, что отец - греко-католический священник отказался переходить в православную веру. Суд постановил 5 лет мордовских лагерей, впоследствии по ходатайству адвоката назначили 3 с запретом возвращаться в Украину.

Инженера-геолога Александра Мартыненко также арестовали в этот день. Мужчина закончил Львовский политех. Исследовал сейсмические колебания, готовил диссертацию. Гэбисты схватили его в Киеве за посещение Клуба творческой молодежи, участие в самодеятельном хоре "Жаворонок", написание стихов и распространение самиздатов. Осужден на 3 года заключения в лагерях. Там работал в деревообрабатывающем цехе.

"Покос" начался 25 августа с ареста 52-летней лаборантки химического кабинета университета Шевченко Евгении Кузнецовой и продолжался до конца года.

Поэта Василия Стуса 28 августа 1985 направили в карцер лагеря 389/36 возле села Кучино Пермской области России. Перед этим лагерные надзиратели уничтожили сборник "Птица души" с 300-ми стихами. Стус несколько раз объявлял голодовку в знак протеста против жестокого обращения лагерной администрации с политзаключенными. 27 августа Стус положил на верхние нары книгу и читал, опершись локтем. За это его обвинили в нарушении режима. На нарах запрещено было сидеть после подъема. Надзиратели составили рапорт, что Стус в рабочее время лежал на нарах в верхней одежде и на замечание контролера вступил в пререкания. За это поэт получил 15 суток карцера.