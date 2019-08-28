Стуса посадили в карцер за чтение книги

Через несколько дней в карцере Стус умер. Фото: ЦГАМЛИ Украины

Поэта Василия Стуса 28 августа 1985 направили в карцер лагеря 389/36 возле села Кучино Пермской области России.

Перед этим лагерные надзиратели уничтожили сборник "Птица души" с 300-ми стихами. Стус несколько раз объявлял голодовку в знак протеста против жестокого обращения лагерной администрации с политзаключенными.

27 августа Стус положил на верхние нары книгу и читал, опершись локтем. За это его обвинили в нарушении режима. На нарах запрещено было сидеть после подъема.

Надзиратели составили рапорт, что Стус в рабочее время лежал на нарах в верхней одежде и на замечание контролера вступил в пререкания. За это поэт получил 15 суток карцера.

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В знак протеста Василий Стус объявил бессрочную сухую голодовку.

Стус умер в ночь с 3 на 4 сентября. По официальным данным, у него произошла остановка сердца. Другие политзаключенные считают, что его смерть могли подстроить.

Украинский поэт и правозащитник 47-летний Василий Стус погиб в лагере в селе Кучино Пермской области в России 4 сентября 1985-го. Перед тем объявил голодовку. О смерти ни говорили другим заключенным, которые спрашивали о его состоянии. Врали, что отправили в больницу.