Строители выкопали древние стелы с изображением мужчин

Автор: lenouvelliste.ch Археологи раскопали неолитические стелы в Швейцарии

Строители обнаружили 6 каменных стел эпохи энеолита 2,5 тыс. до н.э. в городе Сьон в Швейцарии. Артефакты находились за 400 м. от древнего мегалитического некрополя Пети-Шассер, который нашли еще в 1961-м.

На одной из стел весом 2 т. археологи обнаружили изображение мужчины. Его "одежду" украшал геометрический орнамент и солнечные лучи. Другая находка имеет большое количество купул - маленьких круглых углублений. Подобных плит с купулами никогда не находили в Сьоне, однако похожие стелы раскапывали неподалеку итальянского месторождения Сен-Мартен-де-Корлеан в городе Аоста, сообщает официальный сайт кантона Вале.

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Интересен тот факт, что некоторые стелы намеренно разбили и закопали на этом месте. Находки помогут пролить новый свет на постройку Пети-Шассера и религиозные обряды древних европейцев.

Польские археологи проводят раскопки в районе некрополя Сакарра под Каиром в окрестностях пирамиды Джосера. Там обнаружили несколько десятков неизвестных мумий со странным изображением бога смерти. Пирамида считается древнейшим сохраненным каменным строением в мире. Польская научная группа ведет работы в этом районе более 20 лет.