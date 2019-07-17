Строители наткнулись на череп, которому более 6 тыс. лет

Исследователи убеждены, что череп принадлежал одному из первых людей, которые начали вести оседлый образ жизни на территории нынешнего Франкфурта-на-Майне в период каменного века, точнее - неолита. Керамические обломки, обнаруженные на месте раскопок, позволяют датировать останки примерно 4800 г. до н.э. и отнести находку к культуре линейно-ленточной керамики, сообщает Главное.
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Представителей культуры линейно-ленточной керамики встречали археологи и в Украине. Название она получила по характерным узорам на керамике, сделанным с помощью отпечатка ленты.
Под Мариуполем археологи раскопали захоронение киммерийца. Скелет нашли в одном из курганов.
Руководитель экспедиции археологов Вячеслав Забавин рассказал, что тело принадлежит молодому человеку, зубы хорошо сохранились. Ему было примерно 23-35 лет. Мужчина похоронен в скрученном виде на левом боку. Останки нашли на глубине 40 см от поверхности.
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