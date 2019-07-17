Строители наткнулись на череп, которому более 6 тыс. лет

Археологи раскопали череп эпохи неолита во Франкфурте-на-Майне, Германия. На него наткнулись строители в ходе подготовки площадки для возведения новых жилых домов в районе Хархайм.

Исследователи убеждены, что череп принадлежал одному из первых людей, которые начали вести оседлый образ жизни на территории нынешнего Франкфурта-на-Майне в период каменного века, точнее - неолита. Керамические обломки, обнаруженные на месте раскопок, позволяют датировать останки примерно 4800 г. до н.э. и отнести находку к культуре линейно-ленточной керамики, сообщает Главное.