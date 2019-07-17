Строители наткнулись на череп, которому более 6 тыс. лет

 
Ексклюзивы
1/5
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 594
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 549
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 657
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 648
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3087
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1413
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 873
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 378
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1998
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1674
Фото
Все фото
25
6
8
14
12
Показали американские гербы XIX в.
Показали американские гербы XIX в.
В украинском крепости нашли остатки мечети
В украинском крепости нашли остатки мечети
Как выглядела улица с самыми дорогими ресторанами в XIX в. - подборка фото
Как выглядела улица с самыми дорогими ресторанами в XIX в. - подборка фото
Показали украшения, которые богачи использовали для домов в древности
Показали украшения, которые богачи использовали для домов в древности
Как жили осужденные в конце XIX в. - фото
Как жили осужденные в конце XIX в. - фото
Видео
Все видео
Раскопали украинскую церковь XII века
Раскопали украинскую церковь XII века
Обнаружили остатки города, который упоминается в Библии
Обнаружили остатки города, который упоминается в Библии
Возле украинского села испытали ядерную бомбу
Возле украинского села испытали ядерную бомбу
Показали, как менялись европейки в течение 500 лет
Показали, как менялись европейки в течение 500 лет
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 657
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1701
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 873
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 576
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 1566
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
среда, 17 июля 2019 11:36

Строители наткнулись на череп, которому более 6 тыс. лет

  Комментировать
Автор: glavnoe.ua
  Во Франкфурте нашли череп представителя линейно-ленточной керамики
Во Франкфурте нашли череп представителя линейно-ленточной керамики
Археологи раскопали череп эпохи неолита во Франкфурте-на-Майне, Германия. На него наткнулись строители в ходе подготовки площадки для возведения новых жилых домов в районе Хархайм.

Исследователи убеждены, что череп принадлежал одному из первых людей, которые начали вести оседлый образ жизни на территории нынешнего Франкфурта-на-Майне в период каменного века, точнее - неолита. Керамические обломки, обнаруженные на месте раскопок, позволяют датировать останки примерно 4800 г. до н.э. и отнести находку к культуре линейно-ленточной керамики, сообщает Главное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскопали захоронение хозяев со слугами

Давних человеческих останков в этих местах еще не находили. Другие здешние артефакты датируются 5500 годом - периодом, когда сюда переселились первые люди из Месопотамии. Они начали вести оседлый образ жизни, то есть заниматься земледелием и скотоводством, которые пришли на смену охоты и собирательства.

Представителей культуры линейно-ленточной керамики встречали археологи и в Украине. Название она получила по характерным узорам на керамике, сделанным с помощью отпечатка ленты.

Под Мариуполем археологи раскопали захоронение киммерийца. Скелет нашли в одном из курганов.

Руководитель экспедиции археологов Вячеслав Забавин рассказал, что тело принадлежит молодому человеку, зубы хорошо сохранились. Ему было примерно 23-35 лет. Мужчина похоронен в скрученном виде на левом боку. Останки нашли на глубине 40 см от поверхности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Строители наткнулись на череп, которому более 6 тыс. лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

Военные выступили против власти

Словака избрали королем Мадагаскара

Крепость на берегу Дона штурмовали месяц

Самое читаемое
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
 Просмотров: 26884
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 3 Просмотров: 25893
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 22215
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
10
 Просмотров: 21269
Дети на берегу реки нашли клад
Дети на берегу реки нашли клад
 Просмотров: 20538
История
Показали американские гербы XIX в.
Показали американские гербы XIX в.
25
 Просмотров: 234
Военные выступили против власти
Военные выступили против власти
 Просмотров: 504
Словака избрали королем Мадагаскара
Словака избрали королем Мадагаскара
 Просмотров: 270
Крепость на берегу Дона штурмовали месяц
Крепость на берегу Дона штурмовали месяц
 Просмотров: 297
В украинском крепости нашли остатки мечети
В украинском крепости нашли остатки мечети
6
 Просмотров: 549
Больше всего комментируют
13
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
12
"Чем больше будут зарабатывать люди – тем быстрее заработает экономика"
9
Вчера проходил, сегодня - "ніт". Социологи не могут "поделить" Вакарчука
7
"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина
3
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
Голосов: 71
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua