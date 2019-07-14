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воскресенье, 14 июля 2019 23:13

Нашли захоронение древней цивилизации

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Нашли захоронение древней цивилизации
Нашли могилу киммерийца. Фото: Facebook

Под Мариуполем археологи раскопали захоронение киммерийца.

Скелет нашли в одном из курганов, сообщают "Донецкие новости".

Руководитель экспедиции археологов Вячеслав Забавин рассказал, что тело принадлежит молодому человеку, зубы хорошо сохранились. Ему было примерно 23 - 35 лет. Человек похоронен в скрученном виде на левом боку. Останки нашли на глубине 40 см от поверхности.

Вместе с телом обнаружили костяной инвентарь, останки головного убора из кожи и изделия из бронзы.

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"Эти захоронения являются наиболее редкими, так как племена, населяющие данные земли, 950 - 750 лет до н.э., были кочевыми. Нам еще они известны, как племена киммерийцев - первого известного народа на территории Украины", - рассказал Забавин.

Археологи проводят раскопки в могильнике ханаанских воинов неподалеку от Сидона, Ливан. Его открыли еще в XIX в исследователи Британского музея. В течение десятилетий там нашли 171 древнее захоронение. Недавно обнаружили остатки двух взрослых мужчин. Считают, что они принадлежали к высшим слоям общества.

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