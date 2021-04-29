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четверг, 29 апреля 2021 13:16

Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день

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Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день
На Страстную пятницу не едят до выноса плащаницы в церкви. Фото: "Місто"

На 30 апреля в этом году приходится Страстная пятница.

В этот день христиане вспоминают гибель Иисуса Христа. Из церкви приносят 12 свечей. Они должны дома догореть до конца. Считают, что это принесет в дом благополучие и счастье.

На Страстную пятницу соблюдают особо строгий пост. Нельзя употреблять мясо, яйца и молочные продукты, пить алкоголь.

Верующие люди в этот день ничего не едят до выноса плащаницы из алтаря на середину церкви. Это обычно происходит в 14:00.

Убирать, стирать, шить и вышивать, работать в огороде и саду в этот день тоже нельзя. Работу в доме нужно закончить в Чистый четверг. Если на Страстную пятницу что-то посадить, то урожай будет плохим.

В этот день нельзя шумно веселиться. По поверью, тот, кто в этот день веселится, весь следующий год проплачет.

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Выпекать куличи и красить яйца в Страстную пятницу не стоит. Это нужно делать в четверг или субботу.

Православная церковь Украины советует самостоятельно решить, идти на службу в церковь. Церковь обеспечит трансляцию богослужения. Его можно посмотреть на странице ПЦУ в Facebook, YouТube и по телевизору. ПЦУ и УГКЦ не будут закрывать храмы на Пасху даже в красных зонах. Службы будут вести все здоровые священники. У них не будут проверять наличие прививки от коронавируса.

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