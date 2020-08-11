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вторник, 11 августа 2020 10:49

Столкнулись пассажирские самолеты

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Столкнулись пассажирские самолеты
В центре поселка Куриловка был сооружен памятник футболистам "Пахтакора" и всем жертвам авиакатастрофы Фото: wikipedia

Пассажирские самолеты Ту-134 столкнулись в небе неподалеку Днепродзержинска - теперь Каменское Днепропетровской области, 11 августа 1979 года. Погибли 178 человек.

Управление полетами осуществляли в Харьковском центре. В тот день на маневры самолетам оставили 2 воздушных коридора. 3-й держали открытым для члена Политбюро ЦК КПСС Константина Черненко, который должен был лететь на отдых в Крым к генсеку Леониду Брежневу.

Старший смены центра Сергей Сергеев назначил на тяжелый сектор молодого неопытного диспетчера Николая Жуковского, контролировать работу которого должен был Владимир Сумской. Этим Сергеев нарушил инструкцию.

Ту-134 поднялись в небо в 12:52 и 13:11 из Воронежа и Донецка. На борту самолета Белорусского управления гражданской авиации, что должен был лететь в Минск, находились 83 человека, в том числе 17 представителей футбольной команды "Пахтакор" - 13 игроков, тренер, врач и администраторы. Вскоре должны были играть против минского "Динамо". Другой самолет Молдавского управления гражданской авиации летел в Кишинев. На борту находилось 95 человек.

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Диспетчеры допустили первую ошибку. В районе Днепропетровска самолеты пролетали бы с разницей в 1 мин, при норме в 3 мин. Шли навстречу друг другу на высоте 8,4 тыс. м. Когда Сумской заметил опасность, то в 13:34 приказал белорусскому экипажу подняться на 9 тыс. м. Другой самолет Ил-62, летевший на той высоте, должен был перейти на 9,6 тыс. м, освободив для него пространство. Но Сумской получил непонятный ответ, и не стал уточнять, все ли приняли распоряжение. Белорусский рейс остался на высоте 8,4. Через минуту оба самолета Ту-134 столкнулись, унеся жизни всех, кто был на борту. Падающие обломки заметили другие пилоты над поселком Куриловка.

О катастрофе гражданам СССР сообщили почти через 4 суток. Суд над виновниками состоялся через 9 месяцев - оба диспетчера получили по 15 лет колонии. Старшего смены к ответственности не привлекли.

В самолет Ту-154, в котором в апреле 2010 года погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 пассажиров, была заложена взрывчатка. К такому выводу пришла комиссия по расследованию авиакатастрофы. Отчет о результатах расследования опубликовал бывший министр обороны Польши Антони Мацеревич.

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Дата
11
августа

Столкнулись пассажирские самолеты

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