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пятница, 31 июля 2020 17:08

Смоленская катастрофа: в самолет Качиньского заложили взрывчатку

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Смоленская катастрофа: в самолет Качиньского заложили взрывчатку
Опубликованы новые детали катастрофы под Смоленском. Фото: Wikimedia Commons / Bartosz Staszewski

В самолете Ту-154, в котором в апреле 2010 года погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 пассажиров, была заложена взрывчатка. К такому выводу пришла комиссия по расследованию авиакатастрофы.

Отчет о результатах расследования опубликовал бывший министр обороны Польши Антони Мацеревич, пишет польское издание Niezalezna.

О взрывчатке на борту лайнера свидетельствует характер повреждений самолета. Подробно об этом говорится в видеоролике, который в Twitter выложил Мацеревич. Также в видео есть реконструкция последних минут полета президентского борта.

Комиссия установила, что на борту самолета еще в воздухе произошло два взрыва. Первый разрушил левое крыло самолета. Вторая бомба находилась в центре лайнера, где находился польский президент Лех Качиньский с женой и высокопоставленными польскими чиновниками.

Кроме того, лаборатории в Польше и Великобритании обнаружили на обломках самолета следы тротила, гексогена и пентрита.

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Следы взрывчатки были найдены в пробах, взятых с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) а также Ту-154 №102.

Исследуя тела погибших, комиссия обнаружила, что многие пассажиры очень сильно обгорели и были частично или полностью без одежды. Такое характерно для взрывной волны.

К тому же многие жертвы были в мелких осколках - от обшивки самолета и других его конструкций. При падении самолета таких повреждений гораздо меньше.

Комиссия также обвинила российскую сторону, которая расследовала катастрофу ранее, в том, что они пытались скрыть доказательства взрыва на лайнере.

Самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 под Смоленском при заходе на посадку. Предварительно российская сторона назвала причиной аварии густой туман в тот день. Однако по данным других источников тумана над аэропортом не было. По невыясненным причинам самолет опустился на критически малую высоту, задел левым крылом березу на высоте 4 метра от земли и разбился. Экипаж боролся до последнего за спасение пассажирского лайнера.

На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. В результате катастрофы, кроме президента Качиньского с супругой, погибли: председатель Национального банка Польши Славомир Скшипек, заместитель министра иностранных дел Анджей Кремер, руководитель Института Национальной памяти Януш Куртыка, экс-президент Польши Рышард Качоровский, председатель Генерального штаба Польши Францишек Гонгора и много других чиновников.

В мае 2019 года российское следствие одобрило запрос Польши на осмотр обломков самолета польского президента Леха Качиньского.

Автор: Виталия Мазур
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Дата
31
июля

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