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понедельник, 09 августа 2021 12:32

Сожгли милицейскую машину

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Сожгли милицейскую машину
Столкновения с милицией продолжались 40 минут. Многих горожан арестовали Фото: fishki.net

9 августа 1965 года в Запорожье на пл. Свободы состоялась схватка на 40 мин.

150 горожан подрались с милицией.

"Началось с того, что "менты" начали бить дубинками немного "поддатую" молодежь, которая шла с Дубовки. Разгорелась драка, перевернули милицейский "бобик", потек бензин, кто-то бросил спичку, авто сгорело", - пишет в Facebook историк Анна Черкасская.

В тот день арестовали многих людей.

В течение 1960-х Запорожье быстро застраивалось панельными домами, куда переезжали из послевоенных бараков. Появились жилые массивы Вознесенка, Космический и Шевченковский. В то же время постоянно строили новые предприятия, что значительно обострило экологическую ситуацию в городе, а с ней и настроения жителей.

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12 марта 1965 года 67 студентов факультета журналистики Киевского университета им. Тараса Шевченко поддержали преподавателя по истории зарубежной журналистики Матвея Шестопала. Его лишили должности по обвинению в украинском буржуазном национализме.

Шестопал выступал против русификации дисциплин и назначения в университет непрофессиональных преподавателей. На лекциях рассказывал о борьбе украинцев против порабощения и сравнивал общественный опыт украинцев с опытом зарубежных стран. Читал студентам запрещенную коммунистами литературу. Неоднократно спасал их от исключения из университета. Студенты вспоминали, что воспитывал настоящих диссидентов.

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Дата
09
августа

Сожгли милицейскую машину

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