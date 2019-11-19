Создали ролик о помощнике Петлюры, который стал патриархом

УИНП выпустил очередное обучающее видео. Фото: youtube.com

Украинский институт национальной памяти подготовил ролик о Патриархе Украинской Автокефальной Православной Церкви Мстислава (Скрыпника).

"Мало кто догадывается, что в юности будущий Патриарх Мстислав был хорунжим армии УНР, а также - личным адьютантом Симона Петлюры.

Что же заставило боевого командира принять монашеский постриг? Как он оказался за океаном и какой силой сумел примирить такие разрозненные части украинской диаспоры? И почему к нему приходил на чай Рональд Рейган? Обо всем этом расскажет известный историк Владимир Вятрович", - отмечается в сообщении.

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Уже рассказали о ноябрськом срыве и историю тризубца, как герба Украины. Следующие выпуски "ИстФакта" будут посвящены созданию "Щедрика", бою за Вознесенск и крымской операции Петра Болбочана.

Украинский институт национальной памяти запускает проект "ИстФакт". Имеет целью легкую и доступную подачу важных событий истории времен Украинской революции 1917-1921-х. Проект представлен в формате коротких видео с вопросами и ответами.