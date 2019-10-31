Институт нацпамяти начал подавать историю по-новому

Предполагается, что проект станет дополнительным источником исторической информации для широкой общественности Фото: uinp.gov.ua

Украинский институт национальной памяти запускает проект "ИстФакт". Имеет целью легкую и доступную подачу важных событий истории времен Украинской революции 1917-1921-х. Проект представлен в формате коротких видео с вопросами и ответами.

Первый ролик посвящен Ноябрьскому срыву. Событие состоялось во Львове 1 ноября 1918-го и считается переломным днем ​​в истории Галичины и всей Украины, рассказывает "УИНП".

Историк Владимир Вятрович расскажет, почему у военного переворота Дмитрия Витовского такое странное название, как за одну ночь можно было взять под свой контроль весь город, почему Львов нужно было захватывать, и была ли в Украине война с Польшей. Также в видео присутствуют и малоизвестные факты.

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В следующих выпусках речь пойдет о трезубце как государственном гербе УНР, история создания "Щедрика", бой за Вознесенск, крымскую операцию Петра Болбочана и о хорунжем Армии УНР и первом патриархе Киевском и всей Украины Мстиславе.

В Украине хотят привлечь внимание к забытым замкам - культурному наследию, которое нуждается в сохранении. Миссию "Одиночка ищет музу" инициировал благотворительный фонд "12 часовых". Планируют собрать средства на восстановление 12 уникальных замков. Среди которых: Острожский, Свиржский, Поморянский, Коропецкий, Микулинецкий, Шаровский замки.