Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков

Шаровский дворец - здание XIX в. расположено на Харьковщине. Принадлежало помещикам Ольховским, впоследствии семья проиграла его в карты - переходит в собственность братьев Гебенштрейтеров из Германии. Те сводят террасы и насаживают большой сад. В СССР здание использовали для нужд туберкулезного санатория. Сейчас находится в аварийном состоянии. Фото: ua.igotoworld.com

В Украине хотят привлечь внимание к забытым замкам - культурному наследию, которое нуждается в сохранении.

Миссию "Одиночка ищет музу" инициировал благотворительный фонд "12 часовых". Планируют собрать средства на восстановление 12 уникальных замков среди которых: Острожский, Свиржский, Поморянский, Коропецкий, Микулинецкий, Шаровский замки и т.д., сообщает Україна Молода.

"Каждый из них - уникальная частичка истории Европы и Украины: самый старый построен в XI в. Здесь жили короли и графы, решалась судьба европейских государств, собирались ценные библиотеки и коллекции произведений искусства, но теперь каждый из них заброшен. По предварительной оценке экспертов, если не принять меры, замкам осталось не более 60 лет до полного разрушения ", - рассказывают организаторы акции.

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Для привлечения людей используют приложение Tinder. Cреди девушек и парней, которые ищут себе пару, появились замки-одиночки.

"Одиночество разрушает. Именно поэтому они там, где люди максимально открыты к новым знакомствам", - объясняют выбор приложения инициаторы проекта.

Подобные акции сохранения истории все чаще инициируют в нашей стране. Жители Черниговщины создали инициативу "Хранители курганов". Имеют целью сохранение могильников II-I тыс. до н.э., расположенных в Украине. Создатели идеи отмечают, что каждый желающий может взять под опеку курган и уберегать его от уничтожения.