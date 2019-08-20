Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков

 
Ексклюзивы
1/5
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 1881
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 441
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1755
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2169
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1989
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
1 Просмотров: 1386
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6732
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
11 Просмотров: 1719
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 972
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
29
7
28
29
14
Краснощекие и умные - какими видели путешественники женщин в Риме в конце ХІХ века
Краснощекие и умные - какими видели путешественники женщин в Риме в конце ХІХ века
Как выглядел город в Тернопольской обл. до Второй мировой - подборка фото
Как выглядел город в Тернопольской обл. до Второй мировой - подборка фото
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Солдаты на велосипедах и лодочная станция - Киев на цветных открытках 1911-го
Солдаты на велосипедах и лодочная станция - Киев на цветных открытках 1911-го
Торты, арбузы и яхты - показали жизнь Киева на старых фотографиях
Торты, арбузы и яхты - показали жизнь Киева на старых фотографиях
Видео
Все видео
Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков
Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков
"Жалеть бедных мальчиков - мы не об этом": собрали истории бойцов, которые сражались в Иловайске
"Жалеть бедных мальчиков - мы не об этом": собрали истории бойцов, которые сражались в Иловайске
Археологи нашли печь трипольцев
Археологи нашли печь трипольцев
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
Чтобы поесть по-человечески - как в древности мололи зерно
Чтобы поесть по-человечески - как в древности мололи зерно
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5031
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1755
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2160
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6732
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4763
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 198
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
вторник, 20 августа 2019 13:09

Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков

  Комментировать
Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков
Шаровский дворец - здание XIX в. расположено на Харьковщине. Принадлежало помещикам Ольховским, впоследствии семья проиграла его в карты - переходит в собственность братьев Гебенштрейтеров из Германии. Те сводят террасы и насаживают большой сад. В СССР здание использовали для нужд туберкулезного санатория. Сейчас находится в аварийном состоянии. Фото: ua.igotoworld.com

В Украине хотят привлечь внимание к забытым замкам - культурному наследию, которое нуждается в сохранении.

Миссию "Одиночка ищет музу" инициировал благотворительный фонд "12 часовых". Планируют собрать средства на восстановление 12 уникальных замков среди которых: Острожский, Свиржский, Поморянский, Коропецкий, Микулинецкий, Шаровский замки и т.д., сообщает Україна Молода.

"Каждый из них - уникальная частичка истории Европы и Украины: самый старый построен в XI в. Здесь жили короли и графы, решалась судьба европейских государств, собирались ценные библиотеки и коллекции произведений искусства, но теперь каждый из них заброшен. По предварительной оценке экспертов, если не принять меры, замкам осталось не более 60 лет до полного разрушения ", - рассказывают организаторы акции.

СМОТРИТЕ ФОТО: Как выглядел самый замок Львовщины в начале ХХ века - фото

Для привлечения людей используют приложение Tinder. Cреди девушек и парней, которые ищут себе пару, появились замки-одиночки.

"Одиночество разрушает. Именно поэтому они там, где люди максимально открыты к новым знакомствам", - объясняют выбор приложения инициаторы проекта.

Подобные акции сохранения истории все чаще инициируют в нашей стране. Жители Черниговщины создали инициативу "Хранители курганов". Имеют целью сохранение могильников II-I тыс. до н.э., расположенных в Украине. Создатели идеи отмечают, что каждый желающий может взять под опеку курган и уберегать его от уничтожения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

Избили и застрелили - в селе нашли тело писателя

В Украине запретили европейское радио

От "черной болезни" умерли правители Франции

Самое читаемое
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
5
 Просмотров: 38251
ВСУ показали, как будут &quot;зачищать&quot; врага: сильные фото и видео
ВСУ показали, как будут "зачищать" врага: сильные фото и видео
15
 Просмотров: 35002
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
17
 Просмотров: 26775
После выборов в патриотов опустились руки
После выборов в патриотов опустились руки
 34 Просмотров: 21215
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 20997
История
Нашли саркофаг эпохи первых правителей Франции
Нашли саркофаг эпохи первых правителей Франции Просмотров: 1278
Избили и застрелили - в селе нашли тело писателя
Избили и застрелили - в селе нашли тело писателя
 Просмотров: 648
В Украине запретили европейское радио
В Украине запретили европейское радио
 Просмотров: 369
От "черной болезни" умерли правители Франции
От "черной болезни" умерли правители Франции
 Просмотров: 1143
Нашли захоронение детей в лодке
Нашли захоронение детей в лодке Просмотров: 468
Больше всего комментируют
34
После выборов в патриотов опустились руки
10
"Трепещите, бандерлоги" - Дубинский поддержал однопартийца Бужанского в конфликте с журналисткой
9
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков
6
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции
2
Яблочный Спас: чего не стоит делать, чтобы не навлечь беду
Голосов: 1197
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua