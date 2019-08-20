Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков

В Украине хотят привлечь внимание к забытым замкам - культурному наследию, которое нуждается в сохранении.
Миссию "Одиночка ищет музу" инициировал благотворительный фонд "12 часовых". Планируют собрать средства на восстановление 12 уникальных замков среди которых: Острожский, Свиржский, Поморянский, Коропецкий, Микулинецкий, Шаровский замки и т.д., сообщает Україна Молода.
"Каждый из них - уникальная частичка истории Европы и Украины: самый старый построен в XI в. Здесь жили короли и графы, решалась судьба европейских государств, собирались ценные библиотеки и коллекции произведений искусства, но теперь каждый из них заброшен. По предварительной оценке экспертов, если не принять меры, замкам осталось не более 60 лет до полного разрушения ", - рассказывают организаторы акции.
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Для привлечения людей используют приложение Tinder. Cреди девушек и парней, которые ищут себе пару, появились замки-одиночки.
"Одиночество разрушает. Именно поэтому они там, где люди максимально открыты к новым знакомствам", - объясняют выбор приложения инициаторы проекта.
Подобные акции сохранения истории все чаще инициируют в нашей стране. Жители Черниговщины создали инициативу "Хранители курганов". Имеют целью сохранение могильников II-I тыс. до н.э., расположенных в Украине. Создатели идеи отмечают, что каждый желающий может взять под опеку курган и уберегать его от уничтожения.
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