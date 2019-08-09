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пятница, 09 августа 2019 17:25

Запустили проект по защите курганов

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Запустили проект по защите курганов
В Чернигове создали общество сохранения древней истории Фото: cg.oblast.online

Жители Черниговщины создали инициативу "Хранители курганов". Имеют целью сохранение могильников II-I тыс. до н.э., расположенных в Украине.

"Мой опыт в охране исторических памятников я хотел распространить на другие регионы Украины. Поскольку эта проблема присуща не только Черниговской области. А охраной памятников археологии не занимаются по всей территории Украины", - говорит порталу Gorod основатель инициативы Александр Кликавка.

Создатели идеи отмечают, что любой желающий может взять под опеку курган и уберегать его от уничтожения.

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Курганом "Новомлинский" заботится этнический белорус Юрас Мурог, его дед был родом из села Новые Мельницы Борзнянского района.

"Этот курган был заброшен и грязный, раскопанный в 90-е и даже превращен в помойку, он весь зарос. Несколько лет назад его посетил, сделал фотографии. И возникла мысль о документальном фильме, где бы курган был символом возрождения, воссоединения с историческими корнями", - говорит Мурог.

Сейчас хранители курганов объединяют людей из разных уголков Украины для сохранения древней истории.

Археологи нашли захоронение монголов на Мамай-горе возле села Большая Знаменка Запорожской области. Уникальный исторический памятник состоит из похоронных комплексов разных эпох - от каменного века до средневековья.

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09
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