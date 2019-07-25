Захоронение монголов нашли на юге Украины

Археологи проводят раскопки на Мамай-горе возле села Большая Знаменка в Запорожской области. Уникальный исторический памятник состоит из похоронных комплексов разных эпох - от каменного века до средневековья.
Всего нашли 13 захоронений позднего средневековья и три культовые скифские ямы, сообщает Индустриалка.
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"Предполагаем, что это были представители первой волны мангыт (протоногайские племена) приведеных ханом Эдигеем на эти земли с междуречья Волги и Иртыша или Крыму. Об этом свидетельствует возникновении могильника, мусульманский обряд погребения и монголоидные черты, выявленные антропологом.
Скорее всего, Мамай-гора в контексте истории Северного Причерноморья XV века выступала как таможня, торжище или перевалочный лагерь крымских торговцев, направлявшихся в чужие земли", - отмечают археологи.
В скифских культовых ямах нашли кости датированные IV в. до н.э. Также обнаружили оборонительный ров и катакомбы.
В поселке Ялта вблизи Мариуполя Донецкой области археологическая экспедиция обнаружила находки бронзового века. Специалисты Мариупольского государственного университета занимались раскопками курганов. Исследовали большой участок диаметром 40 м и глубиной 1 м. Исследователи проверили 8 захоронений эпохи бронзы. Это ямная, бабинская и срубная культуры и одно раннего железного века
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