Захоронение монголов нашли на юге Украины

Автор: facebook.com/mamaigora/ В Запорожье проводят раскопки Мамай-горы

Археологи проводят раскопки на Мамай-горе возле села Большая Знаменка в Запорожской области. Уникальный исторический памятник состоит из похоронных комплексов разных эпох - от каменного века до средневековья.

Всего нашли 13 захоронений позднего средневековья и три культовые скифские ямы, сообщает Индустриалка.

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"Предполагаем, что это были представители первой волны мангыт (протоногайские племена) приведеных ханом Эдигеем на эти земли с междуречья Волги и Иртыша или Крыму. Об этом свидетельствует возникновении могильника, мусульманский обряд погребения и монголоидные черты, выявленные антропологом.

Скорее всего, Мамай-гора в контексте истории Северного Причерноморья XV века выступала как таможня, торжище или перевалочный лагерь крымских торговцев, направлявшихся в чужие земли", - отмечают археологи.

В скифских культовых ямах нашли кости датированные IV в. до н.э. Также обнаружили оборонительный ров и катакомбы.

В поселке Ялта вблизи Мариуполя Донецкой области археологическая экспедиция обнаружила находки бронзового века. Специалисты Мариупольского государственного университета занимались раскопками курганов. Исследовали большой участок диаметром 40 м и глубиной 1 м. Исследователи проверили 8 захоронений эпохи бронзы. Это ямная, бабинская и срубная культуры и одно раннего железного века