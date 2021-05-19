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среда, 19 мая 2021 12:18

Создали онлайн-архив старинных украинских песен

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Создали онлайн-архив старинных украинских песен
Маричка Марчик создала архив старинных песен. Фото: folk-ukraine.com

Украинско-канадская певица Маричка Марчик представила онлайн-архив старинных украинских народных песен.

Архив "Народные песни Украины" доступен по адресу folk-ukraine.com. Марчик собрала материал из 14 этнографических регионов.

"Этот дизайнерский сайт - результат почти годовой работы Марички и всей команды ведущих этно-музыкологов и фольклористов Украины. И сам по себе является произведением искусства. Архив имеет уникальный вид: состоит из 28 анимированных авторских артколажей, созданных талантливой художницей Юлией Табенской в сотрудничестве с Маричкой и группой украинских дизайнеров. Анимировал коллажи Андрей Ивануса", - рассказали в пресс-службе проекта.

Для людей с проблемами слуха добавили подробные нотные транскрипции. Некоторые видео содержат наглядную демонстрацию звуковысотности песен.

Тексты песен транслитерированы латиницей с кратким переводом сюжета на английский язык.

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Главную часть материалов взяли из народно-песенных архивов лабораторий этно-музыкологии Национального музыкальных академий Киева и Львова и частных архивов.

В Полтаве состоялась тематическая встреча в рамках фольклорного проекта "Кобзарство на Полтавщине". Его проводят впервые за 10 лет со времени основания Кобзарского лагеря - школы народных певцов Юрия Фединского. Украинец американского происхождения, композитор, бандурист Юрий Фединский приехал в Украину с США и уже 10 лет активно популяризирует кобзарские традиции.

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