Создали общество для защиты языка

На учредительном собрании в Киеве создали Общество украинского языка имени Тараса Шевченко Фото: wikipedia

Учредительная конференция Общества украинского языка имени Тараса Шевченко началась 11 февраля 1989-го в Доме кино в Киеве. По ее решению возникла новая организация защиты и популяризации украинского языка.

Председателем общества избрали поэта Дмитрия Павлычко. Впоследствии возглавил поэт и журналист Павел Мовчан. Резиденцией выбрали здание Союза писателей Украины. Всеми делами ведал Главный Совет из 70-120 человек, Центральное правление из 22-25 членов и секретариат. Имело лектории и собственный журнал "Слово". Быстро создавало ячейки в разных городах Украины. На 1991-й год объединило более 140 тыс. участников.

Ячейки ТУМ возникли даже при университетах. Первым стало Общество украинского языка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко во главе с языковедом Виталием Радчуком.

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Согласно уставу Общество строило работу на принципах патриотизма, общественного и национального согласия, демократии, гласности, плюрализма мнений и взглядов, общественной инициативы, благотворительности и самоуправления. Главной целью признавали возрождение и утверждение украинского языка в Украине. Для этого проводили культурологическую работу, изучали и популяризировали историю Украины, искусство, фольклор, обычаи и традиции. Брали под опеку памятники культуры. По инициативе университетского ТУМ Ученый Совет принял программу перехода факультета на преподавание на украинском языке.

ТУМ просуществовало до января 1992. На его основе возникли Всеукраинское общество "Просвита" имени Тараса Шевченко, Украинский культурологический центр и Ассоциация обществ украинского языка.

Верховная Рада Украины приняла Закон "О языках в УССР" 28 октября 1989. Впервые украинский язык провозглашен государственным на территории страны. Закон предусматривал всестороннее развитие языка во всех сферах общественной жизни. При этом четко определялись языки межнационального общения - украинский, русский и другие, которые в документе не указывались. Подчеркивалось, что выбор языка межличностного общения является неотъемлемым правом самих граждан.