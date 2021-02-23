Создали новый вид книг

23 февраля 1455 года немецкий изобретатель Иоганн Гутенберг напечатал Библию.
Это была первая напечатанная книга в Европе. Сегодняшний день традиционно считается началом истории книгопечатания на континенте.
Гутенберг ранее пытался печатать небольшие издание календарей, учебники латинской грамматики и индульгенции. По профессии он был ювелиром.
В немецком Майнце он заключил договор с местным ростовщиком Иоганном Фустом, чтобы напечатать книгу. Гутенберг влез в долги, но все же запустил типографию.
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По современным подсчетам Гутенберг напечатал 180 экземпляров Библии. 45 напечатал на пергаменте, остальные - на итальянской бумаге с водяными знаками.
Экземпляром книги обладает нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук. Библию обнаружили в его имущественной декларации 2020 года.
Книги были одними из самых дорогих вещей эпохи Средневековья. Обычно их изготавливали в скрипториях при монастырях. Писались они вручную. Ценность книги определялась не только кропотливым ручным трудом специально обученных монахов, но и многочисленными украшениями на обложках.
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