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пятница, 19 февраля 2021 10:52

Создали новую административную единицу

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Создали новую административную единицу
Указ президиума напечатали 9 марта во "Ведомостях Верховного Совета СССР" Фото: wikimedia

19 февраля 1954 года президиум Верховного Совета СССР принял указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Поводом к передаче стала послевоенная разруха на полуострове.

"Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР, Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик постановляет: Передать Крымскую область из состава РСФСР в состав Украинской ССР", - говорилось в документе.

Идея передачи полуострова возникла еще в 1953 году, когда Никита Хрущев и другие партийные деятели совершили поездку по Крыму. Там видели разруху, встречались с толпами русских переселенцев, которые просили помощи, пищи и жилья. Жаловались, что их обманули, пообещав хорошие условия. Также они не имели никаких навыков хозяйствования в степных районах.

Хрущев и Председатель Совета Министров СССР Георгий Маленков посетили Киев и просили первого секретаря ЦК КПУ Алексея Кириченко и председателя Совета Министров УССР Никифора Кальченко помочь в спасении Крыма от катастрофы. Те согласились.

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Решение о передаче принимали не единолично, его поддержало почти все высшее политическое руководство СССР. А 25 января 1954 года такой шаг одобрил Президиум Коммунистической партии Советского Союза.

Вскоре после принятия указа, 26 апреля, Верховный Совет СССР утвердил его и внес соответствующие изменения в статьи 22 и 23 Конституции Союза. Позже Крымскую область вывели из состава РСФСР, а 17 июня 1954 года Верховный Совет УССР принял Закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию, который окончательно закреплял вхождение области в состав СССР.

В таком статусе будет находится до 1991 года. Тогда путем референдума восстановят Крымскую АССР в составе УССР.

14 декабря 1944 года Президиум Верховного Совета РСФСР подписал указ об изменении названий районов и районных центров Крыма на российский лад. Вместо Крымской АССР начали формировать Крымскую область.

Решение приняли через полгода после депортации крымских татар и других народов. Власть стремилась уничтожить даже историческую память об этносах, населявших полуостров, а большинство топонимов имели преимущественно крымскотатарское происхождение.

В том году переименовали 11 районов и районных центров. Например Ак-Мечетский район стал Черноморским, изменили название и одноименного села. Ак-Шеихский район стал Раздольненским. Поселок Буюк-Онлар одноименного района переименовали в Октябрьское, Сеитлер в Нижнегорский и тому подобное.

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Дата
19
февраля

Создали новую административную единицу

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