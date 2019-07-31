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среда, 31 июля 2019 12:47

Создали мурал с Симоном Петлюрой

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Автор: facebook.com/oleksandr.beilyk
  В Каменце-Подольском создали большой мурал в честь Симона Петлюры
В Каменце-Подольском создали большой мурал в честь Симона Петлюры

В Каменце-Подольском создали большой мурал с изображением Главы Директории УНР Симона Петлюры. Рисунок нарисовал львовский художник Тарас Довгалюк.

"Работа отдает дань памяти выдающемуся борцу за независимость Украины и посвящена 100-й годовщине как Каменец-Подольский был столицей нашей страны. В то время когда Петлюра и его правительство находились в нашем городе в течение 1919-1920-х ", - сообщил в Facebook член общества "Просвіта" Александр Бейлык.

Мурал можно увидеть на улице Зарванской, 5Б.

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"Пусть он будет вдохновлять на борьбу также всех патриотов, которые понимают, что у нас, так же как и 100 лет назад, продолжается война с российским оккупантом. С тем же, с которым боролся Симон Петлюра", - написал Александр.

Отдельная конная дивизия армии УНР разгромила большевистский конный и 2 пехотные полки под Сидоровом - теперь Тернопольская область, 25 июля 1920-го. В это время продолжалась Советско-Польская война - украинцы и поляки пытались освободить Украину от господства большевиков.

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