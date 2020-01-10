Создали международную организацию для урегулирования военных конфликтов

Первое заседание Лиги Наций в Женеве. Слева направо: президент Поль Гиманс (Бельгия), Яльмар Брантинг (Швеция), Леон Буржуа (Франция) и Томмазо Титтони (Италия). Фото: livejournal

10 января 1920-го в Женеве состоялось первое заседание Лиги Наций. Лига стала первой международной политической организацией. Инициатором ее создания выступил 28-й президент США Вудро Вильсон.

Целью Лиги Наций было разоружение, предупреждение войн и урегулирование конфликтов между государствами путем переговоров. Нарушителям угрожали санкции. Сначала в организацию вошли 44 государства. США не ратифицировали ее устав.

Организация не смогла урегулировать конфликт между Японией и Китаем в начале 1930-х. Япония игнорировала решение Лиги Наций. В 1933-м вышла из организации. Тогда же вышла и Германия. В 1937-м – Италия.

Во второй половине 1930-х сдерживать агрессию Италии против Эфиопской империи, Японии против Китая и СССР в Финляндии санкциями не удавалось.

Лигу Наций распустили 18 апреля 1946-го. Вместо нее создали ООН.

Советский Союз вступил в Лигу Наций 18 сентября 1934-го. На этом особенно настаивала Франция. СССР стал 59-м членом организации. 28 ноября 1939-го СССР объявил о денонсации Тартуского мирного договора 1920 г. и Договора о ненападении с Финляндией. 30 ноября развязал войну на ее территории. 14 декабря 1939-го СССР исключили из Лиги Наций.