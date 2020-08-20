Создали базу данных участников украинского освободительного движения

Сайт позволяет найти военного. Фото: db.geroika.org.ua

Представили базу данных участников украинского освободительного движения 1917-1922 годов.

База содержит информацию о войске Центральной Рады, армию Украинского Государства, Галицкую армию и армию Украинской Народной Республики, сообщает фонд "Героика".

На сайте посетители могут найти информацию о члене украинских войск 1917-1924 годов. Для этого достаточно ввести фамилию и имя в поисковое поле.

"Активисты проработали документы из украинских, чешских, американских и польских архивов, содержащих информацию о личном составе украинских военных формирований 1917-1924 годов. Были исследованы диаспорные периодические издания и сфотографировано более 13 тыс. захоронений украинских эмигрантов в США, Канаде, Польше, Германии и Чехии. Обработка и сопоставление полученных сведений позволили сформировать интерактивную базу данных на 12 300 человек", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Историк призывает убрать из парка могилу борцов против Украины

Проект реализовали усилиями волонтеров. Без бюджетного или грантового финансирования. В будущем базу данных будут обновлять.

В столице Польши Варшаве сквер в одном из районов города назвали в честь генерала Украинской Народной Республики Марка Безручко.