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среда, 09 декабря 2020 01:13

Создали англоязычный курс об украинской истории и культуре

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Создали англоязычный курс об украинской истории и культуре
Разработали курс для иностранцев, которые хотят больше узнать об Украине. Фото: istpravda.com.ua

Разработали англоязычный курс Ukraine: History, Culture, and Identities - "Украина: история, культура и идентичности".

Его создали Украинский институт, Киево-Могилянская академия и студия онлайн-образования EdEra, сообщает "Історична правда".

Курс посвящен истории Украины от Киевской Руси и до провозглашения независимости. Он поможет получить базовые знания об украинской истории и культуре.

"Украина - это не только война и Чернобыль. Это самая большая страна Европы, место рождения Казимира Малевича, Аллы Горской, Александра Довженко и многих других талантливых и известных на весь мир художников и деятелей. Украина всегда активно влияла на глобальную историю", - говорят разработчики.

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Онлайн-курс Ukraine: History, Culture and Identities состоит из 5 модулей: Независимая Украина; Киевская Русь в Средние века; Украинские земли в раннего эпоху; Украина в длинном XIX веке; Украина в XX веке.

Лекторами будут преподаватели Киево-Могилянской академии Максим Яковлев, Вадим Аристов, Татьяна Григорьева, Екатерина Диса и Наталья Шлихта.

В столице Турции Анкаре 12 декабря начнутся курсы изучения украинского языка. Занятия будут проходить онлайн, сообщает Украинский союз в Анкаре в Facebook.

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