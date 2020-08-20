 
Ексклюзивы
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
Просмотров: 495
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Просмотров: 171
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Просмотров: 45
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 72
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 288
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 108
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1890
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 1206
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 270
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 513
Фото
Все фото
10
21
12
5
4
Составили топ-10 уничтоженных сооружений Киева
Составили топ-10 уничтоженных сооружений Киева
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Опубликовали старые открытки с видами Крыма
Опубликовали старые открытки с видами Крыма
Нашли подтверждение сбития советского самолета украинскими повстанцами
Нашли подтверждение сбития советского самолета украинскими повстанцами
Копья и сбруя - показали находки украинских курганов
Копья и сбруя - показали находки украинских курганов
Видео
Все видео
Крестьяне подняли восстание
Крестьяне подняли восстание
Преображение Господнее: как правильно провести день
Преображение Господнее: как правильно провести день
Показали уникальное зеркало, найденное в древнем захоронении
Показали уникальное зеркало, найденное в древнем захоронении
Священник, девушка и ребенок - у костела раскопали старинные захоронения
Священник, девушка и ребенок - у костела раскопали старинные захоронения
Хип-хоп и анимация - создали ролик, который развенчивает мифы об Одессе
Хип-хоп и анимация - создали ролик, который развенчивает мифы об Одессе
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
Просмотров: 477
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1377
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1881
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1521
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1800
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 августа 2020
Просмотров: 9
Сойка і груша
Коли живеш на невеликому клаптику землі, рано чи пізно радість твого існування затьмарюється усвідомленням обмеженості й тісноти цього клаптика. ...
четверг, 20 августа 2020 15:50

Составили топ-10 уничтоженных сооружений Киева
10

  Комментировать

Десятинная церковь. Ее построили в 1842 году. Стала одним из первых храмов Киева, который разрушили большевики в 1928-м во время антирелигиозной кампании. Обломки церкви окончательно разобрали в 1936 году.
Фото: bigkyiv.com.ua
Почтовая контора. В 1849 году ее разместили в доме чиновника Онуфрия Головинского. Историки склонны считать, что именно с этого момента и начинается история Крещатика как главной улицы города. В 1911-м контору снесли, а на ее месте построили телеграфную станцию.
Караваевские бани 1877 года. Принадлежали купцу-миллионеру Фридриху Михельсону. В комплекс входили зал с мраморными бассейнами, частные кабинеты, "нумера", магазины, парикмахерские и буфеты. Цена на услуги колебалась от 25 копеек для студентов, до 3 рублей за семейный "нумер". Снесли здание в 1980-х.
Дума, в которой заседали управляющие Киева. Появилась на Майдане Независимости в 1878 году. Здесь также размещался первый в Европе пункт ночного дежурства врачей. В начале XX в. здание реконструировали и достроили третий этаж. Во времена Второй мировой оно сильно пострадало, а в послевоенные годы от идеи его восстановления отказались.
Гиппо-Палас. Конный цирк, который в 1903 году построил архитектор Эдуард Брадтман на средства Петра Крутикова. Имел 2 арены, электрическое освещение, отопление, удобный зал. В 1918-м стал политической площадкой. Разрушенный взрывом 1941 года.

Показали исчезнувшие исторические здания Киева. Большинство из них подверглись бесповоротным разрушениям во время Второй мировой войны.

Подборку публикует портал Big Kyiv.

На фотографиях можно увидеть Десятинную церковь 1842-1928 годов, Почтовую контору, Караваевские бани, здание городской Думы, цирк Гиппо-Палас, магазин "Детский мир", застройку Труханова острова, 11-этажный Небоскреб Гинзбурга, ступени на Театральной площади и рынок на Сенной.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Цветные фото Киева, которым более 100 лет

Показали, как менялась Бессарабская площадь с 1860-го до начала 1900 годов.

Она одна из старейших в Киеве. Появилась на месте лютеранского кладбища в конце XVIII в. Впоследствии здесь возник стихийный рынок. На площади торговали крестьяне из Новороссийской губернии, Бессарабии и юга Малороссии. Самыми популярными товарами здесь были вино и фрукты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Составили топ-10 уничтоженных сооружений Киева». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

Мать Тараса Шевченко завещала похоронить себя в саду

Приказали глушить европейские и американские радиостанции

Выдали первый толковый украинский словарь

Самое читаемое
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
10
 Просмотров: 62993
Модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
Модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
10
 Просмотров: 21933
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
3
 Просмотров: 13869
Вика &quot;Полтава&quot; из &quot;Холостяка&quot; выложила в интернет свои откровенные фото
Вика "Полтава" из "Холостяка" выложила в интернет свои откровенные фото
6
 Просмотров: 10494
Каменских сделала нудистское фото среди поля
Каменских сделала нудистское фото среди поля 1 Просмотров: 10458
История
Амулет и монеты в виде дельфинов - показали находки с юга Украины
Амулет и монеты в виде дельфинов - показали находки с юга Украины Просмотров: 144
Создали базу данных участников украинского освободительного движения
Создали базу данных участников украинского освободительного движения Просмотров: 63
Мать Тараса Шевченко завещала похоронить себя в саду
Мать Тараса Шевченко завещала похоронить себя в саду
 Просмотров: 342
В лесу нашли камни с трезубцами
В лесу нашли камни с трезубцами Просмотров: 612
Приказали глушить европейские и американские радиостанции
Приказали глушить европейские и американские радиостанции
 Просмотров: 198
Больше всего комментируют
5
СБУ никак не причастна к "вагнеровцам" - глава украинской разведки
4
Задержание "вагнеровцев" должно было быть украинской операцией, которая сорвалась после доклада в ОП
3
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского
1
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Голосов: 2319
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua