Составили топ-10 уничтоженных сооружений Киева

Фото: bigkyiv.com.ua

Показали исчезнувшие исторические здания Киева. Большинство из них подверглись бесповоротным разрушениям во время Второй мировой войны.

Подборку публикует портал Big Kyiv.

На фотографиях можно увидеть Десятинную церковь 1842-1928 годов, Почтовую контору, Караваевские бани, здание городской Думы, цирк Гиппо-Палас, магазин "Детский мир", застройку Труханова острова, 11-этажный Небоскреб Гинзбурга, ступени на Театральной площади и рынок на Сенной.

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Показали, как менялась Бессарабская площадь с 1860-го до начала 1900 годов. Она одна из старейших в Киеве. Появилась на месте лютеранского кладбища в конце XVIII в. Впоследствии здесь возник стихийный рынок. На площади торговали крестьяне из Новороссийской губернии, Бессарабии и юга Малороссии. Самыми популярными товарами здесь были вино и фрукты.