Соседка Турции признала геноцид армян

В Сирии признали геноцид армян. Фото: ДТ

Парламент Сирии единогласно проголосовал за признание массового убийства армян в Османской империи в начале ХХ в. геноцидом.

Сирийские депутаты приняли резолюцию "О геноциде армян со стороны Османской империи" на фоне конфликта с соседней Турцией на северо-западе страны, пишет "Радио Свобода".

"Парламент Сирии осуждает и признает преступление геноцида против армян со стороны государства Османская империя в начале ХХ века, осуждает любые попытки с любой стороны отрицать это преступление и искажать историческую правду по отношению к нему, а также признает его одним из самых жестоких и страшных преступлений против человечности", - говорится в резолюции.

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В течение последних 10 дней Турция потеряла 14 солдат в Сирии. Утверждает, что ликвидировала в ответ более 100 сирийских военных.

Сенат США 12 декабря единогласно признал геноцидом массовые убийства армян в Османской империи. Решение приняли через месяц после официального визита в Белый дом президента Турции Тайипа Эрдогана.