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четверг, 10 июня 2021 16:37

Словакия передала архивные документы о жизни украинцев в 1930-х

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Словакия передала архивные документы о жизни украинцев в 1930-х
Исследователи получили данные о жизни украинцев в Чехословакии. Фото: pexels.com

Государственная архивная служба Украины получила от Словацкого национального архива копии архивных документов.

Они касаются истории Закарпатья и украинского движения на территории Словакии. Материалы предоставили из сборников "Краевое правительство в Братиславе", "Полицейский директорат в Братиславе" и других, сообщает ГАСУ.

Документы и открытки дают новые представления о социально-экономическом положении в Чехословакии 1930-х годов. Прежде всего на Закарпатье, в Пряшевщине и в Подебрадах.

Словацкий национальный архив дал согласие использовать документы в праздновании 30-й годовщины независимости Украины и других информационных мероприятиях. Их сделают доступными для людей.

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"Это первый шаг в восстановлении переговорного процесса между украинской и словацкой сторонами в направлении налаживания двустороннего межведомственного сотрудничества в сфере архивного дела, подписания Меморандума о сотрудничестве и реализации совместных проектов", - говорится в сообщении.

Украина рассекретила почти все советские документы. В 1991 засекречены архивы составляли 50% от общего количества. 2010-го степень секретности Национального архивного фонда оставался менее 1%. До сих пор в украинских архивах есть документы коммунистической эпохи под грифом "секретно". Документы времен СССР обозначены как государственная тайна Украины.

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Дата
10
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