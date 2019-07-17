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среда, 17 июля 2019 10:08

Словака избрали королем Мадагаскара

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Словака избрали королем Мадагаскара
Морица Беневского провозгласили "императором" Мадагаскара Фото: travelreal

Венгерско-словацкий авантюрист и король Мадагаскара Мориц Беневский огласил войну Франции 17 июля 1785-го. Мужчина, лишенный отцовского наследства, прожил яркую и полную приключений жизнь.

Свой путь начинал с Украины. Присоединился к восстанию Барской конфедерации на Подолье 1768-го, встречался с гайдамаками. Однако после разгрома конфедерации войсками императрицы Екатерины II мужчину интернировали в Киев, оттуда в ссылку в Казань. 1769-го его перевели на Камчатку из которой он бежал, подняв бунт. Заключенные объявили мужчину "командиром Камчатки" и вместе отплыли на галиоте "Святой Петр". Экипаж остановился в Китае в бухте Макао, где Беневский представился ученым и подданным польского короля Станислава II, за что получил большие почести. В Кантоне - теперь город Гуанджоу знакомится с французами, которые рассказали ему об острове Мадагаскар.

Тогда Беневский отправляется в Париж, где представляется бароном и славным путешественником, который вырвался из сибирского плена. Мужчину приглашают на французскую службу. Министр иностранных дел Франции Виньеро Ришелье предлагает возглавить экспедицию на Мадагаскар. Соглашается.

Мориц высаживается на острове в феврале 1774-го вместе с 20-ю французскими офицерами и 237 моряками. Они строят новую столицу город Луибур - в честь короля Людовика XV. Колония расцветает - все больше и больше кораблей пришвартовываются на острове. В октябре 1776 года представители местных вождей выбирают Беневского своим Ампансакабе - императором Мадагаскара. Это вызывает зависть у колониальных властей Франции, боятся, что мужчина присвоит все "сокровища острова". Беневского отзывают в Париж, жалуют титул графа и вручают орден святого Людовика в надежде, что этим успокоят авантюрный дух человека. Однако когда на Мадагаскаре не оказался никаких сокровищ, приняли решение отпустить его из столицы.

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Еще в Париже на фоне увлечения игрой в шахматы Беневский знакомится с чрезвычайным послом американских колоний во Франции Бенджамином Франклином. Тот рассказывает ему о войне за независимость США. Мужчину привлекает это и он отплывает в Америку, возглавив отряд из 300 наемных гусар. Знакомится с Джорджем Вашингтоном и предлагает ему проект европейской поддержки. Он предусматривал постоянный наем военных с артиллерией из Европы.

Однако мужчина мечтал о Мадагаскаре. Не найдя поддержки в Австрии и Франции, отправился в Лондон, где убеждает ученого Лондонского королевского института Жана Маггелана отвезти его туда. Мужчины отправились на американском судне "Лентрепид" и достигли острова. Туземцы узнали мужчину, повторно провозгласили королем Мадагаскара и вместе объявили войну Франции. Им удалось захватить французскую крепость и основать новую столицу. Тогда французы осадили ее на рассвете 23 мая 1786-го. Мориц Беневский встал к пушке, однако французский стрелок попал в него с первого выстрела. Авантюрист стал единственным, кто погиб в тот день.

За право называть Морица Беневского своим земляком до сих пор в исторических диспутах борются венгры, поляки и словаки. Мужчина стал одним из символов романтизма XIX в.

Отряды гайдамаков Максима Зализняка и Ивана Гонты начали решающий штурм Умани 20 июня 1768-го. На следующий день город взяли полностью.

Тогда Умань принадлежала магнату Францишеку Потоцкому. Город считался крупным торговым пунктом. Через него проходили торговые пути на Молдову и Османскую империю. Город хорошо укреплен. Имел свою крепость, которую естественным рвом окружала река Уманка - теперь притока Ятрани,Черкасская область.

Умань выставила против гайдамаков части польской регулярной армии, 300 драгун, 1 тыс. надворных казаков под командованием польского полковника Обуха и сотников Ивана Гонты и Дашка. Также перед наступлением повстанцев на город его усилили с помощью 800 солдат Барской конфедерации и 500 надворных казаков сотника Уласенко.

Военачальник Умани Рафал Младанович посылает против Зализняка лучшие отряды во главе с сотником Гонтой. Однако последний переходит на сторону гайдамаков. Соединенные силы повстанцев вырезали польский лагерь в Грековом лесу и пошли под город.

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17
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