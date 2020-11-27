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"Сидела с младшим Иваном на руках. Склонилась над ним и умерла" - свидетель голода
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"Каждая семья пережила голодовку. У моей свекрови умерли от голода муж и 6 детей 1933-го. Выжил сын, мой муж Павел. Сама баба Наташа прожила 93 года. Спаслись благодаря листяникам", - говорит жительница села Чернечий Яр Диканьского района Полтавской области 81-летняя Нина Селецкая.

81-летняя Нина Селецкая вспоминает голод 1946-47 годов как самый страшный период жизни
Фото: Ольга Стенько
81-летняя Нина Селецкая вспоминает, что голод 1946-47 годов неожиданно начался осенью. Их семья выживала благодаря блинчикам из листьев и супу из пожухлой травы
81-летняя Нина Селецкая вспоминает голод 1946-47 годов как самый страшный период жизни
Дома у Нины Ивановны много вышитых подушек и рушныков. Научилась у матери - вышитые вещи во время голода меняли на продукты

Она родилась в семье Пархоменко в октябре 1939--го. Была средним ребенком в семье. Отца Ивана 1943 года забрали на фронт. Через несколько месяцев пришла похоронка, що погиб в Молдавии.

"Немцы нас не обижали. Хоть я тогда маленькая была, - продолжает. - А помню, как они зашли, их трое или четверо было, не по нашему говорят. Говорят: "матка, млеко, яйка". Это маткой мать называли. А она совсем в школу не ходила, могла только подписаться. Но знала, что говорить: "у меня киндеров много, они есть хотят". А нас было у нее пятеро. Так ничего у нас не брали. Когда они отступали и уничтожали все, мать нам говорит: "Дети, бегите, там жгите". А у нас стояло много коп - сено, рожь, прядево. Зажгли, чтобы не подходили немцы. Так уцелел наш дом и вся улица. Другие деревни сожгли".

После войны начали восстанавливать колхоз.

"1946-го было плохо. Все забирали. По соседству жил у Любки в приймах один. Здоровый мужик, у него еще была такая высокая зеленая фуражка. Он был тот, что мясо собирает. Приходили к нам и забирали яйца и все на свете. Осенью взяли всю до единой картошку. Лазили кругом, рыскали, нашли все тайники. От голода мать пухла.

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Мы уже бегали сами. Ходили хлеба просить. Из листьев оладьи жарили. Особенно из липы были хорошие. Как листяники пекли - не знаю. Но никогда не забуду их вкус. У нас был лес через дорогу. Росла лещина. На ней зимой почки. Мы их ходили рвать, терли, то мать замешивали и выпекали. По траву ходили - из нее мать варила похлебку. По ракушки на Ворсклу, когда было еще не холодно. Их толкли и варили", - вспоминает женщина.

Автор: Ольга Стенько
  81-летняя Нина Селецкая вспоминает, что голод 1946-47 годов неожиданно начался осенью. Их семья выживала благодаря блинчикам из листьев и супу из пожухлой травы
81-летняя Нина Селецкая вспоминает, что голод 1946-47 годов неожиданно начался осенью. Их семья выживала благодаря блинчикам из листьев и супу из пожухлой травы

Бывало, кто-то давал сахарную свеклу или кожуру от картофеля.

"Если мы доносили их домой, мать варила суп. Бывало, пока донесу, сама почти все очистки съедала - такая была голодная. Немножко приносила. С наступлением холодов начали в колхозе раздавать для многодетных семей "бульон" - жидкую баланду. Люди отрабатывали в колхозе бесплатно - только за еду для детей. Мать получали паек - в бульоне одна какая-то картофелину плавает, без крупы. Хлеба не было.

Младшая сестра Катя умерла.

"Ивану тогда было 3 года. Катя держала его на руках и просила есть. Мать пока из колхоза принесли тот суп, Катя умерла от голода. Было ей 7 лет. Как на кровати сидела с маленьким Иваном на руках. Склонилась над ним и умерла", - делится Нина Селецкая.

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У семьи не было не только еды. Зимой нечем было обогреть дом. Дети собирали хворост в лесу, но не всегда удавалось принести его домой.

"Дров не было. Мы ходили в лес по дрова далеко. Было на гору выйдем, а лесник у нас забирал все. Был и хороший - Вервич, царство ему небесное. Не гонял, говорил, чтобы только сырого не ломали. Ну мы и так не ломали - собирали хворост. А были как Тодоренко - и наш же, знает, как мы бедно живем. И веревки забирал, и топоры забирал, что нечем было рубить. Было, топили соломой, которую где-то найдем. Или листья нагребем. Но в саду деревьев не пилили", - говорит женщина.

Автор: Ольга Стенько
  Дома у Нины Ивановны много вышитых подушек и рушныков. Научилась у матери - вышитые вещи во время голода меняли на продукты
Дома у Нины Ивановны много вышитых подушек и рушныков. Научилась у матери - вышитые вещи во время голода меняли на продукты

Чтобы накормить детей, продавали все ценное, что могло быть в семье. Мама вышивала простыни, подушки, полотенца. В 1947-м вынуждена была отдать за еду все.

"А ранней весной привезли нам подводой картошку из колхоза. У нас тогда была большая хата. Мешки сложили в доме, чтобы картошка нагрелась и проросла. Это было для колхоза. Сказали, чтобы не брали и картошины. А мать была така честна, что ни единой не взяла. А мы, было, грызли ее сырой. Ни одной не взяли посадить. Но свои огороды той весной люди сажали - сохранили какие-то семена - хотя бы свеклу", - рассказывает Нина Селецкая.

К 87-й годовщине Голодомора Украинский институт национальной памяти начинает информационную кампанию "Сохрани память. Сохрани правду". Также Институт призывает присоединиться к акции "Зажги Свечу памяти". Свечу следует зажечь на подоконнике 28 ноября после 16:00.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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