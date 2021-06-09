Шевченко отправили на военную службу

9 июня 1847 года российский царь Николай I подписал приговор художнику и поэту Тарасу Шевченко. Его отправили в солдаты. До приговора царь сделал предписание "под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать".

Тараса Шевченко обвинили в написании стихов, которые восхваляли времена Гетманщины и отдельность украинцев. Участия поэта в Кирилло-Мефодиевского общества следствие не доказало.

Автор: litopys.org.ua В июле1857 года Тарас Шевченко создал рисунок "Казарма"

Стал рядовым Оренбургского отдельного корпуса. Там втайне рисовал и писал стихи. 1847 года создал поэмы "Княжна", "Варнак", "Іржавец", "Чернець", "Москалева криниця", завершил цикл стихов "В каземате", заново переписал поэму "Осика" (впоследствии - "Відьма"), баллады "Русалка "и" Лілея".

В следующем году Тарас Шевченко принял участие в Аральской экспедиции под командованием лейтенанта Алексея Бутакова. Пребывание на острове Косарал стало очень продуктивным. Выполнил много рисунков, сепий и акварелей, написал поэмы "Царі", "Титарівна", "Марина", "Сотник" и более 70 стихотворений.

Удалось создать и сохранить четыре рукописные книги без названий, отмеченных на титульных страницах годы: 1847, 1848, 1849, 1850.

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После возвращения из Аральской экспедиции, в Оренбурге, Шевченко сблизился с участниками польского восстания 1830-1831 годов. В апреле 1850-го его арестовали и после полугодового заключения на гауптвахте отправили в Новопетровское укрепление - ныне город Форт-Шевченко в Казахстане. Там он отбыл семь лет. Вода там была солоноватая, продукты тоже. Из-за этого страдал от цинги.

"Настоящая пустыня! Песок и камень; хотя бы травка, хотя бы деревце - ничего нет. Даже горы порядочной не увидишь - просто, черт знает что! Смотришь, смотришь, и такая тебя тоска возьмет - просто, хоть душись; так и повеситься ничем", - писал Тарас Шевченко в письме Семену Гулаку-Артемовскому.

21 июля 1857-го в укрепление поступил приказ об увольнении со службы Тараса Шевченко. В начале августа он прибыл в Астрахань, еще почти месяц добирался до Нижнего Новгорода. Там и поселился. Жил под надзором полиции, в Петербург возвращаться ему запретили.

В январе 1846-го в Киеве возникло Кирилло-Мефодиевского общества. Его называют первой украинской политической организацией. "Когда говорят, что украинское политическое движение берет начало с кирилло-мефодиевцев - это правда. Они создатели украинской национальной идеи, которая предусматривает свое государство и республиканский строй. Их мечты воплотились в жизнь в ХХ веке", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua историк Евгений Луняк.