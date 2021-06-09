Шевченко отправили на военную службу

 
Ексклюзивы
1/5
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
1 Просмотров: 612
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Просмотров: 72
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Просмотров: 459
На помойку выбросили архив исследователя Киева
На помойку выбросили архив исследователя Киева
Просмотров: 900
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Просмотров: 702
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
1 Просмотров: 396
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Просмотров: 1107
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Просмотров: 1944
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 747
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
Просмотров: 711
Фото
Все фото
7
6
20
10
4
Как проводили время в украинских селах солдаты Австро-Венгрии 105 лет назад - фото
Как проводили время в украинских селах солдаты Австро-Венгрии 105 лет назад - фото
На помойку выбросили архив исследователя Киева
На помойку выбросили архив исследователя Киева
В шляпах и по колено в воде - как купались в море 120 лет назад
В шляпах и по колено в воде - как купались в море 120 лет назад
Интерактивные экраны и восстановленный кабинет микробиолога - открыли инновационный музей
Интерактивные экраны и восстановленный кабинет микробиолога - открыли инновационный музей
Обнаружили документ, из которого узнали о независимости украинского региона в 1941 году
Обнаружили документ, из которого узнали о независимости украинского региона в 1941 году
Видео
Все видео
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
Начался бой за Донецкий аэропорт
Начался бой за Донецкий аэропорт
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Интервью
1/5
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
1 Просмотров: 306
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 621
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 711
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 378
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
3 Просмотров: 513
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
07 июня 2021
1 Просмотров: 639
Усе під контролем
– Завжди говорю з пасажирами. Знаю багато інформації, бо різні люди їздять, – каже таксист. Машину замовляю через мобільний додаток ...
среда, 09 июня 2021 08:04

Шевченко отправили на военную службу

  Комментировать

9 июня 1847 года российский царь Николай I подписал приговор художнику и поэту Тарасу Шевченко. Его отправили в солдаты. До приговора царь сделал предписание "под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать".

Тараса Шевченко обвинили в написании стихов, которые восхваляли времена Гетманщины и отдельность украинцев. Участия поэта в Кирилло-Мефодиевского общества следствие не доказало.

Автор: litopys.org.ua
  В июле1857 года Тарас Шевченко создал рисунок "Казарма"
В июле1857 года Тарас Шевченко создал рисунок "Казарма"

Стал рядовым Оренбургского отдельного корпуса. Там втайне рисовал и писал стихи. 1847 года создал поэмы "Княжна", "Варнак", "Іржавец", "Чернець", "Москалева криниця", завершил цикл стихов "В каземате", заново переписал поэму "Осика" (впоследствии - "Відьма"), баллады "Русалка "и" Лілея".

В следующем году Тарас Шевченко принял участие в Аральской экспедиции под командованием лейтенанта Алексея Бутакова. Пребывание на острове Косарал стало очень продуктивным. Выполнил много рисунков, сепий и акварелей, написал поэмы "Царі", "Титарівна", "Марина", "Сотник" и более 70 стихотворений.

Удалось создать и сохранить четыре рукописные книги без названий, отмеченных на титульных страницах годы: 1847, 1848, 1849, 1850.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журнал запретили за стихотворение Шевченко

После возвращения из Аральской экспедиции, в Оренбурге, Шевченко сблизился с участниками польского восстания 1830-1831 годов. В апреле 1850-го его арестовали и после полугодового заключения на гауптвахте отправили в Новопетровское укрепление - ныне город Форт-Шевченко в Казахстане. Там он отбыл семь лет. Вода там была солоноватая, продукты тоже. Из-за этого страдал от цинги.

"Настоящая пустыня! Песок и камень; хотя бы травка, хотя бы деревце - ничего нет. Даже горы порядочной не увидишь - просто, черт знает что! Смотришь, смотришь, и такая тебя тоска возьмет - просто, хоть душись; так и повеситься ничем", - писал Тарас Шевченко в письме Семену Гулаку-Артемовскому.

21 июля 1857-го в укрепление поступил приказ об увольнении со службы Тараса Шевченко. В начале августа он прибыл в Астрахань, еще почти месяц добирался до Нижнего Новгорода. Там и поселился. Жил под надзором полиции, в Петербург возвращаться ему запретили.

В январе 1846-го в Киеве возникло Кирилло-Мефодиевского общества. Его называют первой украинской политической организацией.

"Когда говорят, что украинское политическое движение берет начало с кирилло-мефодиевцев - это правда. Они создатели украинской национальной идеи, которая предусматривает свое государство и республиканский строй. Их мечты воплотились в жизнь в ХХ веке", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua историк Евгений Луняк.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шевченко отправили на военную службу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июня

Разделили Черноморский флот

Шевченко отправили на военную службу

Самое читаемое
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
10
 Просмотров: 12555
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
10
 Просмотров: 5031
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4869
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
4
 Просмотров: 4086
&quot;Это все устроили уродливые политики&quot; - Леоненко о новой форме сборной Украины
"Это все устроили уродливые политики" - Леоненко о новой форме сборной Украины 11 Просмотров: 3807
История
Разделили Черноморский флот
Разделили Черноморский флот
 Просмотров: 189
Как проводили время в украинских селах солдаты Австро-Венгрии 105 лет назад - фото
Как проводили время в украинских селах солдаты Австро-Венгрии 105 лет назад - фото
7
 Просмотров: 1476
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
 Просмотров: 459
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
 Просмотров: 108
Строители нашли скелет раба
Строители нашли скелет раба Просмотров: 270
Больше всего комментируют
15
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
11
"Это все устроили уродливые политики" - Леоненко о новой форме сборной Украины
6
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
4
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
3
СБУ обыскала "Партию Шария"
Голосов: 5
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть