Кирило-мефодиевцы создали украинскую национальную идею

В Кирилло-Мефодиевское общество входило 12 членов Иллюстрация: informator.press

В январе 1846-го в Киеве возникло Кирилло-Мефодиевского общества. Его называют первой украинской политической организацией.

"Когда говорят, что украинское политическое движение берет начало с кирилло-мефодиевцев - это правда. Они - создатели украинской национальной идеи, которая предусматривает свое государство и республиканский строй. Их мечты воплотились в жизнь в ХХ веке", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua историк Евгений Луняк.

Но масштабы организации преувеличивают.

"Правильнее называть их кружком. Ибо организация предполагает большое количество членов и руководство. Говорили, что присягу принимали, имели кольца. Но при обысках кольца нашли у 3-х человек. Это учредители общества - историк Николай Костомаров, правовед Николай Гулак и учитель Василий Белозерский. Второму приписывают главную роль в появлении общества. Он окончил Дерптский университет - теперь Тартуский в Эстонии. Оттуда привез традицию тайных братств", - объясняет исследователь.

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Еще до 10 человек участвовали в заседаниях, но делали это не постоянно. На очных ставках позже признавались, что мало знали друг друга, редко встречались.

"Образовать полноценное общество замысел был. Но это как хотят построить дом, но делают только каркас. Мы же не можем считать, что цели достигли. Примерно такая же ситуация в кирилло-мефодиевцев. Но они много сделали для появления идей, которые дали результат позже ", - добавляет Евгений Луняк.

Больше об истории Кирилло-Мефодиевского общества читайте в журнале "Країна" № 557 за 28 января 2021-го.

Встречи члены общкства проводили преимущественно на квартарах Костомарова и Гулака. Вели различные политические дискуссии. Подготовили "Устав Славянского братства св. Кирилла и Мефодия" и философскую "Книгу бытия украинского народа", где изложили свою основную программу "Закон Божий". Историю украинского народа осмысливали как важную часть христианской истории. Выступали за необходимость ликвидации крепостничества и сословных неровностей. Главной идеей стало популярное в те времена среди интеллигенции славянских стран объединение славянских народов в федеративную республику. Украине в этом братчики отводили большую роль, в частности Киев должен был стать столицей федерации.