Сектанты захватили христианский собор в столице

Сектантов "Белого братства" схватили две роты спецназа 10 ноября. Фото: avatars.mds.yandex

Сектанты "Белого братства" во главе с Мариной Цвигун и Юрием Кривоноговым объявили "конец света" 10 ноября 1993 года. Они захватили Софийский собор в Киеве, чтобы устроить массовое самоуничтожение.

Кривоногов работал в Академии наук СССР и исследовал человеческое сознание, биоэнергетику и гипноз. В 1991-м женился на 30-летней журналисткой Мариной Цвигун. Женщина начала рассказывать, что у нее вселился Иисус Христос. Мужчина назвался Юоанн Свами. Зарегистрировал религиозную организацию. Структура организации строго засекречена. У каждого есть ритуальное имя.

Супруги убеждает всех, что узнали о конце света. Он наступит 24 ноября 1993. Чтобы очиститься от грехов, с 1 по 10 ноября проводят покаяния на Софийской площади. В Киев съезжаются десятки тысяч братьев. МВД подтягивает войска специального назначения. 1 ноября Софийскую площадь окружают бронетехникой.

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Лидеры братства и еще 25 активистов переодеваются в обычную одежду и покупают билеты в музей Софии. Марина Цвигун вылезает на алтарь в храме и начинает проповедовать. Через несколько минут в собор врываются две роты спецназа, пускают слезоточивый газ и вяжут сектантов. Юрия Кривоногова осуждают на семь лет лишения свободы, Марину Цвигун - на четыре. После освобождения они развелись.

Больше всего в истории массовое самоубийство произошло 19 ноября 1978 года. 918 членов американской секты "Храм народов" приняли яд в поселке Джонстаун в Гайане.