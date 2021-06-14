"С трупами не связываться. Никому не продаваться и приступить к работе" - 130 лет назад родился Евгений Коновалец

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14 июня 1891-го в учительской семье в селе Зашков - теперь входит в Львовский район - родился Евгений Коновалец. Он возглавлял Сечевых стрельцов, Украинскую военную организацию и Организацию украинских националистов.

После школы, учился во Львовской академической гимназии, с 1909 года - на юридическом факультете Львовского университета. Входил в главную управу Украинского студенческого союза и Украинской национально-демократической партии. В 1914-м мобилизовали в австрийскую армию. Попал в плен и оказался на территории Российской империи.

В начале 1918 года стал командиром Куреня сечевых стрельцов в Киеве. После поражения Украинской революции, жил в Европе.

"В июле в 1920-го состоялось в Праге, под руководством полковника Евгения Коновальца, последнее заседание Стрелецкого совета. На нем приняли решение начать деятельность в новых организационных формах. Совещание в Праге надо считать датой возникновения Украинской военной организации", - пишет в "Очерке истории ОУН" 1968 года исследователь Петр Мирчук.

Совет объединял старшин Сечевых стрельцов, пытавшихся продолжить борьбу за независимость Украины. Некоторые шли в рейды Армии УНР украинскими территориями под контролем большевиков, другие - работали в подполье в Киеве, некоторые - в лагерях пленных и интернированных в Польше. Отдельная группа поехала в оккупированную поляками Галичину.

"После выяснения бесполезности и бесцельности дальнейшего пребывания за границей, решили мы призвать всех сечевых стрельцов к возвращению в Галичину", - отметил в воспоминаниях Евгений Коновалец. Он жил в Вене и занимался организацией "Молодая Галичина". Ему исполнилось 29 лет, еще не было семьи. Зато обладал богатым опытом вооруженной борьбы и званием полковника Армии УНР.

На Львовщину прибывают старшины Василий Кучабський, Михаил Матчак и Ярослав Чиж. Создают подпольную организацию "Свобода".

Остальные пытаются наладить деятельность в эмиграции. Но бесполезно. Перспективной выглядит работа в Галичине. Об этом Евгению Коновальцу в сентябре 1920-го пишет Михаил Матчак: "Следует бросить Петлюру и не оглядываться на большевиков. Не учитывать существование опереточного диктатора Петрушевича. С трупами не связываться. Никому не продаваться и приступить к работе".

В июне 1921 года полковник получает письмо от Василия Кучабского: "Дорогой повелитель Малого Брода - хватит дурака валять! Соберите уже свои манатки, уверяю Вас, что все предприятия здесь имеют благодатную почву. Приятно поражает и отсутствие всякой конкуренции. Итак, подумайте, уже записываетесь в живые трупы, или еще нет, выбирайте и поезжайте, ради Бога, сюда".

Автор: Центр досліджень визвольного руху Евгений Коновалец, неизвестная публицист Зенон Кузеля с женой Ольгой, Ольга Коновалец, члены Украинской военной организации Емельян Сеник, Рико Ярый, Степан Федак. Слева сидят: неизвестна, Юлиан Головинский, Ольга Яровая. Берлин, 1927 год.

Евгений Коновалец прибывает на Галичину через месяц. Замечает, что бывшей дружбы между сообщниками нет. В сентябре пишет бывшему стрельцу Андрею Мельнику в Прагу, жалуется на товарищей. Они к общему делу относятся сдержанно, захваченные только своим проектом - "Волей". "С ними трудно, без них - только что-то начинать", - констатирует.

Причина отстраненности друзей становится известной за несколько дней. Член "Свободы" Степан Федак стреляет в начальника Польского государства Юзефа Пилсудского. Политик остается живым. После покушения многих бывших стрельцов арестовывают, как возможных сообщников. Евгений Коновалец остается вне подозрений.

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Оказывается перед выбором: начать что-то заново, или продолжить дело арестованных товарищей. Выбирает второе. Подпольная структура действует как Украинская военная организация. Проводит активную кампанию против поляков. За месяц украинцы организуют 22 покушения и 80 поджогов. Полиция берется за выявление и расправу подпольщиков.

"Я имел дело с террором, уничтожение которого требовало много времени, а того времени как раз и не было, - писал в воспоминаниях польский политик Станислав Лось, которому поручили уничтожить очаги недовольных властью. - Вот я решил ответить на террор еще большим террором. Переговорил с руководством полиции, чтобы осуществить самые многочисленные аресты среди подозреваемых в террористической участия отношении властей. Полиция получила право применять оружие".

Среди подозреваемых теперь оказывается и Евгений Коновалец. Поэтому вынужден эмигрировать в Европу.

Больше о Евгене Коновальце читайте в журнале "Країна" за 10 июня 2021 года.

Конгресс представителей националистических организаций завершил работу в Вене 3 февраля 1929 года. Участники провозгласили об объединении и создании Организации украинских националистов, а ее первым главой избрали полковника Евгения Коновальца. Работу конгресс начал еще 28 января. В нем приняли участие около 30 эмигрантов из Западной Украины и Приднепровья. Они приехали в столицу Австрии из Праги поездом под видом туристов. Представляли Союз украинской националистической молодежи, Украинскую военную организацию - УВО, Группу украинской национальной молодежи - ГУНМ и Лигу украинских националистов - ЛУН. Во время заседаний приняли постановления об устройстве ОУН. Она становилась праворадикальной. За высший руководящий орган признали Великий сбор, на котором должны были избирать исполнительное правление - Провод украинских националистов. Именно конгресс 28 января - 3 февраля и стал Первым Великим сбором ОУН. При необходимости могли созвать Чрезвычайный Великий сбор, на котором рассматривали особо важные вопросы. В период между съездами высшая власть принадлежала Главному проводу.