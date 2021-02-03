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среда, 03 февраля 2021 10:56

Националисты избрали нового руководителя

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Националисты избрали нового руководителя
Участники Первого конгресса украинских националистов. В первом ряду в центре сидит Евгений Коновалец Фото: wikimedia

Конгресс представителей националистических организаций завершил работу в Вене 3 февраля 1929 года. Участники провозгласили об объединении и создании Организации украинских националистов, а ее первым главой избрали полковника Евгения Коновальца.

Свою работу конгресс начал еще 28 января. В нем приняло участие около 30 человек эмигрантов из Западной Украины и Приднепровья. Они приехали в столицу Австрии из Праги поездом, под видом туристов. Представляли Союз украинской националистической молодежи, Украинскую военную организацию - УВО, Группу украинской национальной молодежи - ГУНМ и Лигу украинских националистов - ЛУН.

Во время заседаний приняли постановления об устройстве ОУН. Она становилась праворадикальной. За высший руководящий орган признали Великий Сбор, на котором должны были избирать исполнительное правление - Провод украинских националистов. Именно конгресс 28 января - 3 февраля и стал Первым Великим Сбором ОУН. При необходимости могли созвать Чрезвычайный Великий Сбор, на котором рассматривали особо важные вопросы. В период между съездами высшая власть принадлежала Главному проводу.

Всю территорию Украины разделили на "края", которые должны были стать высшими административными единицам территориального устройства ОУН.

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Своей целью участники конгресса провозгласили защиту украинского населения от репрессий и преследования со стороны польской и советской власти. Конечной целью провозгласили создание украинской государственности на всей украинской этнической территории. По завершению конгреса все участники приняли присягу на национальном флаге и трезубце.

Несмотря на избрание 1-м главой ОУН, Евгений Коновалец остался руководителем УВО. Впрочем, по воспоминаниям участников съезда, не согласился стать военным диктатором.

Свою первую и наибольшую активность ОУН развернет на территории Западной Украины, но будет действовать и в Центральной и Восточной. К годовщине создания ОУН Украинский институт национальной памяти подготовил просветительско-информационный ролик.

Когда поражение ЗУНР и УНР в войне с большевистским правительством Украины стало практически очевидным, 30 июля 1920-го в Праге состоялся учредительный съезд "Украинской военной организации", основой которой были офицеры из числа украинских сечевых стрельцов и армии ЗУНР. Задачей УВО была пропаганда идей украинского восстания и и создание независимого украинского государства. УВО поддерживала контакты с эмиграционными правительствами обеих украинских республик и под руководством полковников Евгения Коновальца, Юрия Отмарштайна и Юрия Тютюнника создала организации в Западной Украине.

Одновременно в середине 1920-х в Чехословакии возникли многочисленные украинские националистические организации, которые объединились с целью координации политических усилий для борьбы за украинскую государственность.

В начале 1927-го они подготовили совместный проект "Союза организаций украинских националистов".

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Дата
03
февраля

Националисты избрали нового руководителя

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