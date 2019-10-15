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вторник, 15 октября 2019 17:29

С примусами и колдунами - как рекламировали средства для бритья в начале ХХ века
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Показали рекламу средств для бритья начале XX в.
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/
Показали рекламу средств для бритья начале XX в.
Показали рекламу средств для бритья начале XX в.
Показали рекламу средств для бритья начале XX в.
Показали рекламу средств для бритья начале XX в.

В сети показали листовки с рекламой средств для бритья начала XX в. Их развешивали в людных местах и ​​размещали в популярных газетных изданиях.

Наибольшим аргументов для отказа от традиционного лезвия была безопасность для кожи и невысокая стоимость самого лезвия, рассказывают Хроники прекрасное эпохи.

Безопасные средства существовали с 1876-го. В том году братья Фредерик и Отто Кампфе запатентовали бритву Star. Она представляла собой небольшой кусок прямой бритвы, прикрепленной к ручке с помощью зажимного механизма. Перед каждым бритьем лезвие крепили в специальный держатель с кожаным ремнем где одновременно и происходила заточка.

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Лучшую бритву изобрел и запатентовал в 1895-м Кинг Кемп Жиллетт, которого можно увидеть на одной из открыток. Она была двусторонней и использовала дешевые одноразовые лезвия, заточенные с обеих сторон. До 1901-го удалось создать первый прототип, а через 2 года наладить первое массовое производство. Наибольшую популярность бритва получила в период Первой мировой войны. Gillette производила их для военных и продавала за $ 5. После окончания войны цена на изделие не превышала $ 1, что увеличило количество потребителей компании до десятков миллионов человек.

Несмотря на грандиозный успех, компания почти разорилась во время Великой депрессии 1929-го. Сам Жиллетт потерял весь заработанный капитал и вскоре умер.

Британец Хьюберт Сесил Бут запатентовал пылесос 30 августа 1901 года. Он обратил внимание на устройство, которое применяли в поездах для сдувания пыли. Чудо техники Бута пользовалось бешеной популярностью в Лондоне. Машину заказывали для развлечений: леди из высшего общества пили чай, наблюдая, как служащие чистят ковры в доме.

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