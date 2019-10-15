С примусами и колдунами - как рекламировали средства для бритья в начале ХХ века

Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/

В сети показали листовки с рекламой средств для бритья начала XX в. Их развешивали в людных местах и ​​размещали в популярных газетных изданиях.

Наибольшим аргументов для отказа от традиционного лезвия была безопасность для кожи и невысокая стоимость самого лезвия, рассказывают Хроники прекрасное эпохи.

Безопасные средства существовали с 1876-го. В том году братья Фредерик и Отто Кампфе запатентовали бритву Star. Она представляла собой небольшой кусок прямой бритвы, прикрепленной к ручке с помощью зажимного механизма. Перед каждым бритьем лезвие крепили в специальный держатель с кожаным ремнем где одновременно и происходила заточка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Срезанные бороды носили в карманах

Лучшую бритву изобрел и запатентовал в 1895-м Кинг Кемп Жиллетт, которого можно увидеть на одной из открыток. Она была двусторонней и использовала дешевые одноразовые лезвия, заточенные с обеих сторон. До 1901-го удалось создать первый прототип, а через 2 года наладить первое массовое производство. Наибольшую популярность бритва получила в период Первой мировой войны. Gillette производила их для военных и продавала за $ 5. После окончания войны цена на изделие не превышала $ 1, что увеличило количество потребителей компании до десятков миллионов человек.

Несмотря на грандиозный успех, компания почти разорилась во время Великой депрессии 1929-го. Сам Жиллетт потерял весь заработанный капитал и вскоре умер.

Британец Хьюберт Сесил Бут запатентовал пылесос 30 августа 1901 года. Он обратил внимание на устройство, которое применяли в поездах для сдувания пыли. Чудо техники Бута пользовалось бешеной популярностью в Лондоне. Машину заказывали для развлечений: леди из высшего общества пили чай, наблюдая, как служащие чистят ковры в доме.