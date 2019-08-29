Первый пылесос перевозили лошадьми и парковали возле дома

Один из первых пылесосов — Elmo производства компании "Сименс", 1906 г. Фото: Siemens

Британец Хьюберт Сесил Бут запатентовал пылесос 30 августа 1901 года. Он обратил внимание на устройство, которое применяли в поездах для сдувания пыли.

Бут сконструировал большое устройство, известный под названием "Билли, который фуркает" - Puffing Billy, сначала с нефтяным, а потом электрическим мотором. Устройство перевозили лошадьми и парковали возле дома. Для чистки ковров использовался 30-метровый шланг, он простирался через окно. Бут основал компанию, которая занималась уборкой помещений. Среди его клиентов была королева Виктория, британские адмиралы.

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Чудо техники Бута пользовалось бешеной популярностью в Лондоне. Машину заказывали для развлечений: леди из высшего общества пили чай, наблюдая, как служащие чистят ковры в доме.

Изобретатели продолжали совершенствовать механические пылесосы. В 1905 году Уолтер Гриффитс из Бирмингема создал новый пылесос и использовал меха для засасывания пыли. Его устройство было портативным, компактным и напоминал современные.

В течение многих лет пылесосы оставались предметом роскоши, но после Второй мировой войны они стали распространенным у среднего класса предметом обстановки. Пылесосы стали популярны в 1990-х, пылесос-циклон без мешка для мусора запатентованный компанией Amway в 1959.

Американская изобретательница 45-летняя Джозефина Кокрейн изобрела первую в мире посудомоечную машину и 1 апреля 1893 публично ее показала.