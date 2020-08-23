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воскресенье, 23 августа 2020 13:26

С гетмана Мазепы сняли анафему

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С гетмана Мазепы сняли анафему
В 1992 году церковь сняла анафему с Мазепы. Фото: upload.wikimedia.org

23 августа 1992 года Украинская православная церковь сняла анафему с гетмана Ивана Мазепы, наложенную на него по приказу царя Петра I.

Представители церкви заявили, что анафему наложили по политическим мотивам. Гетман не имел конфликтов с православием.

"Эта анафема дышит гневом, а не скорбью; ненавистью, а не любовью. Из текста анафемы видно, что вина Ивана Мазепы заключается в том, что он отказался от российского царя ради любви к своему народу, а не потому, что впал в ересь. А разница здесь существенная", - сказал Филарет.

Во время Северной войны Мазепа понял, что Петр нарушает обязательства защищать Украину от поляков. Он пытался покорить Украину, с которой был в союзных отношениях. Это заставило гетмана перейти на сторону Швеции. За ним последовало около 3 тыс. казаков и членов старшины.

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Петр приказал наложить на гетмана анафему. Проповедь на проклятие Мазепы провозгласил протопоп Новгород-Северский Афанасий Заруцкий. Анафему провозгласили в Троицкой церкви города Глухова Сумской области.

Тимофей Хмельницкий женился на дочери молдавского господаря Розандой Лупул 21 августа 1652. Брак способствовал украинско-молдавскому союзу и соединил семью Хмельницкой с влиятельными родами Литвы и Польши.

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Дата
23
августа

С гетмана Мазепы сняли анафему

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