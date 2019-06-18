С часами, портретами и ящиками - какими были давние кольца

Фото: facebook.com/SymbolonCenter

В интернете опубликовали фото колец XVI - XVII вв. с секретами.

Едва ли не самой большой популярностью среди колец с секретом пользуются свадебные кольца типа "гиммель" - от лат. gemellus - близнец. Это кольца-конструкторы, которые разделялись на 2 или даже 3 части - для мужа, жены и, иногда, свидетеля. На подобных кольцах нередко встречали слова Христа "Что Бог сочетал, человек да не разлучает". Кольца-гиммель также часто были родственны с другим типом колец - "феде", с двумя руками, соединенными в рукопожатии, пишет Центр середньовічних і ранньомодерних студій.

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Кроме обручальных колец-гиммель, популярностью пользовались изделия немецкого мастера Якоба Вайса. Также в подборке представлены кольца королевы Елизаветы I с портретом ее матери, жены английского короля Генриха XVIII Анны Болейн, кольцо-замок и сфера.

В Средневековье и Возрождение часто использовали красный коралл для изготовления украшений и предметов роскоши, лекарств и амулетов. Считался одним из ценнейших материалов. Медики использовали как кровоостанавливающее средство, лекарство для глаз, сердца и от депрессии. Ювелиры изготавливали из него четки, кольца и ожерелья.