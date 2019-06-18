 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 3357
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1233
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 252
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 297
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7263
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 342
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 486
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1863
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3600
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3411
Фото
Все фото
15
5
15
4
8
С часами, портретами и ящиками - какими были давние кольца
С часами, портретами и ящиками - какими были давние кольца
Раскопали тоннель в склеп под церковью Богдана Хмельницкого
Раскопали тоннель в склеп под церковью Богдана Хмельницкого
Как жили турки во время Первой мировой войны - раритетные фото
Как жили турки во время Первой мировой войны - раритетные фото
Нашли клад богатой семьи
Нашли клад богатой семьи
Как выглядели первые киевские пляжи - фото
Как выглядели первые киевские пляжи - фото
Видео
Все видео
В центре города нашли древнее захоронение
В центре города нашли древнее захоронение
Для уникальной княжеской лодки создали музей
Для уникальной княжеской лодки создали музей
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа
Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1917
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3114
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5409
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 72
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
вторник, 18 июня 2019 17:48

С часами, портретами и ящиками - какими были давние кольца
15

  Комментировать

Золотое кольцо с Распятием и часами работы Якоба Вайса, 1585. Художественный музей Индианаполиса, США © Genevre Kornbluth
Фото: facebook.com/SymbolonCenter
Золотое кольцо с Распятием и часами работы Якоба Вайса, 1585. Художественный музей Индианаполиса, США © Genevre Kornbluth
Кольца-гиммель, ок. 1600. Музей Виктории и Альберта, Лондон
Кольцо- армиллярная сфера, ок. 1600, Шведский Исторический музей в Стокгольме, Швеция
Золотое кольцо с солнечными часами и печаткой, 1570. Аукцион, Bonhams, Частная коллекция

В интернете опубликовали фото колец XVI - XVII вв. с секретами.

Едва ли не самой большой популярностью среди колец с секретом пользуются свадебные кольца типа "гиммель" - от лат. gemellus - близнец. Это кольца-конструкторы, которые разделялись на 2 или даже 3 части - для мужа, жены и, иногда, свидетеля. На подобных кольцах нередко встречали слова Христа "Что Бог сочетал, человек да не разлучает". Кольца-гиммель также часто были родственны с другим типом колец - "феде", с двумя руками, соединенными в рукопожатии, пишет Центр середньовічних і ранньомодерних студій.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие кольца будут модными в этом году

Кроме обручальных колец-гиммель, популярностью пользовались изделия немецкого мастера Якоба Вайса. Также в подборке представлены кольца королевы Елизаветы I с портретом ее матери, жены английского короля Генриха XVIII Анны Болейн, кольцо-замок и сфера.

В Средневековье и Возрождение часто использовали красный коралл для изготовления украшений и предметов роскоши, лекарств и амулетов. Считался одним из ценнейших материалов.

Медики использовали как кровоостанавливающее средство, лекарство для глаз, сердца и от депрессии. Ювелиры изготавливали из него четки, кольца и ожерелья.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С часами, портретами и ящиками - какими были давние кольца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июня

Запретили русскоязычные песни

В заповеднике устроили казарму для солдат

Монумент разобрали на 350 частей

Самое читаемое
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 54761
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп Просмотров: 53592
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 38139
&quot;Все купаются просто&quot;: в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
"Все купаются просто": в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
6
 1 Просмотров: 20170
&quot;Продавай свою жену, а не меня&quot;: сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
 3 Просмотров: 19063
История
В центре города нашли древнее захоронение
В центре города нашли древнее захоронение
 Просмотров: 1575
Раскопали тоннель в склеп под церковью Богдана Хмельницкого
Раскопали тоннель в склеп под церковью Богдана Хмельницкого
5
 Просмотров: 11710
Умерла, не выдержав холода: рассказали трагическую историю заключенной крестьянской семьи
Умерла, не выдержав холода: рассказали трагическую историю заключенной крестьянской семьи
 Просмотров: 378
Как жили турки во время Первой мировой войны - раритетные фото
Как жили турки во время Первой мировой войны - раритетные фото
15
 Просмотров: 11363
Записные книжки да Винчи выложили в свободный доступ
Записные книжки да Винчи выложили в свободный доступ Просмотров: 1521
Больше всего комментируют
19
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
15
У каких партий больше шансов попасть в Раду
11
Глава АП подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой
10
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
6
Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна - Кухта
Голосов: 921
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua