Рок-музыканты собирали деньги для голодных детей

Фредди Меркьюри выступил на рок-концерте Live Аид. Фото: i2-prod.mirror.co.uk

В двух странах - США и Великобритании одновременно прошел международный рок-концерт Live Aid - "Живая Помощь" 13 июля 1985 года. Цель концерта - собрать деньги для помощи детям от страшного голода в Эфиопии 1984-1985 годов

Организатором стал лидер группы Boomtown Rats Боб Гелдоф. он пригласил к участию таких звезд, как: Мик Джаггер, Мадонна, Тина Тернер, Пол Маккартни, Дэвид Боуи, Боб Дилан.

Концерт начался на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, продолжился на стадионе им. Кеннеди в Филадельфии. Продолжался не более 16 часов, но поскольку выступления многих артистов проходили одновременно на обеих сценах. Фил Коллинз стал единственным исполнителем, который смог выступить на обеих площадках. После выступления на самолете Конкорд достался США.

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Телетрансляция концерта стала крупнейшей международной медиа-событием на тот момент. Концерт "Live Aid" в Лондоне стал первым случаем, когда BBC использовала передвижную телевизионную станцию ​​для освещения события такого масштаба. Частично в знак признания заслуг по организации "Live Aid" Гелдоф получил почетное рыцарское звание от королевы Елизаветы II.

На концерте через переводы и прямые благотворительные взносы собрали более 2 млн. фунтов стерлингов. Деньги предоставили Эфиопии. Впоследствии расследование показало, что лишь часть досталась голодающим детям Эфиопии. Остальные коррумпированное правительство потратил на армию и собственные нужды.

В нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди 8 февраля 1964 прибыла британская группа Beatles. С тех пор в мире началась "битломания" - фанатичное увлечение творчеством группы.