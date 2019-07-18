Реставрируют трамвайные остановки, которым более 100 лет

В Одессе реставрируют старые трамвайные остановки Фото: dumskaya.ne

В Одессе реставрируют трамвайные остановки XX в. Их построило Бельгийское трамвайное сообщество в течение 1911 - 1915 годов.

Руководил строительством бельгийский архитектор Адольф Минкус. Сейчас домики превратили в шиномонтажи, магазины, а в некоторых даже поселились горожане, говорится в сюжете ТСН.

"У нас есть уже предварительные расчеты, сейчас готовим проект решения для вынесения на сессию", - отметил начальник горуправления охраны объектов культурного наследия Павел Остапенко.

Всего в Одессе сохранилась 21 остановка, но городские власти имеют доступ только к 11 из них - остальные находятся в частных руках.

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В городе Днепродзержинске, сейчас Каменское, трамвай врезался в стену дома 2 июля 1996 года. Погибли 34 человека, около 100 получили травмы. В вагоне находилось 150 человек. На очень крутом спуске у трамвая отказала система торможения и заклинило дверь. Вагон набрал скорость и сошел с рельсов, выехал на проезжую часть и столкнулся с невысоким бетонным заграждением.