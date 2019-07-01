В трамвайной аварии погибли 34 человека. Фото: События

В городе Днепродзержинске, сейчас Каменское, трамвай врезался в стену дома 2 июля 1996 года. Погибли 34 человека, около 100 получили травмы.

В вагоне находилось 150 человек. На очень крутом спуске у трамвая отказала система торможения и заклинило дверь. Вагон набрал скорость и сошел с рельсов, выехал на проезжую часть и столкнулся с невысоким бетонным заграждением.

29 человек погибли, более ста попали в больницу. Всю ночь хирурги области оперировали пострадавших, но всех спасти не удалось. Число погибших возросло до 34 человек. На следующий день в Украине был объявлен траур.

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Президент выразил глубокие соболезнования родным. Была создана правительственная комиссия. Комиссия назвала несколько причин катастрофы: изношенность вагона, нехватка кадров - трамваем на этом сложном маршруте руководила 20-летняя выпускница ускоренных курсов водителей трамваев, небрежность руководства депо.

На опасном повороте недавно построили невысокую бетонную ограду. Это все привело к тяжелым последствиям. Пять дней город был в трауре - шли похороны.

Мемориал памяти жертв трамвайной трагедии в Днепродзержинске построили в 2010 году. Он имеет вид изогнутых трамвайный рельс

В давке в переходе станции минского метро "Немига" 30 мая 1999 погибло 54 человека, 250 - получили травмы. Большинству погибших было от 14 до 20 лет.