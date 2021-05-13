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четверг, 13 мая 2021 17:07

Решили загадку пещеры, в которой погибало все живое

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Решили загадку пещеры, в которой погибало все живое
Древние римляне приносили в пещере жертвы. Фото: pexels.com

Археологи нашли пещеру, которую древние римляне считали воротами в подземный мир.

Современные исследования обнаружили ее благодаря свидетельству древнегреческого историка Страбона, пишет Planet today.

"Это место заполнено туманом настолько плотным, что практически невозможно разглядеть землю. Любое животное, которое проходит внутрь, встречает молниеносную смерть. Я бросил воробьев, и они тут же выпустили последний вздох и упали", - писал он.

В древности эта пещера находилась в поселении Иераполис в древней Фригии, современная Турция. Ее использовали для принесения в жертву быков и других животных богу подземного мира Плутону.

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Вулканолог Харди Пфанца рассказал, что все дело в подземной сейсмической активности. Глубоко под землей есть трещина, которая выделяет большое количество вулканического углекислого газа. Уровень газа в пещере достигал 90%. Ближе к поверхности он оседает на земле. Участники жертвоприношений сидели на возвышенности и газ на них не влиял.

Пещеру Wonderwerk в южноафриканской пустыне Калахари назвали самым древним тайником предков людей. Они жили там почти непрерывно в течение 2 млн лет. Пещера расположена в меловых скалах холмов Курума.

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