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Доисторические художники были вынуждены страдать, чтобы рисовать в пещерах - исследование

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Доисторические художники были вынуждены страдать, чтобы рисовать в пещерах - исследование
Художники в пещерах страдали от кислородного голодания. Фото: "Фокус"

Доисторические художники страдали от кислородного голодания, когда рисовали в пещерах.

Такой вывод исследователи сделали, изучив наскальные рисунки в пещерах, пишет CNN.

Исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили, что многие рисунки времен палеолита расположены в залах или узких проходах глубоко внутри пещерных систем. Ими можно было передвигаться только с факелом. А огонь снижал уровень кислорода.

Ученые говорят, что люди раннего палеолита не жили в глубине пещер. Но рисунки чаще всего обнаруживают именно там.

Во время рисования доисторические художники сталкивались со спутанностью сознания, дезориентацией, галлюцинациями, считает профессор доисторической археологии Ран Баркай.

"Живопись в этих условиях была сознательным выбором, призванным помочь им взаимодействовать с космосом. Это состояние использовалось для связи с неопознанным", - предполагает Баркай.

Исследователи говорят, что пещеры играли важную роль в системах верований периода позднего палеолита. Они могли служить актом инициации, если при этом присутствовали дети.

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"Дальнейшие исследования позволят выяснить, почему детей брали в эти глубокие пещеры, а также выяснят, смогли ли люди выработать устойчивость к низкому уровню кислорода", - отмечают ученые.

В австралийском регионе Кимберли обнаружили древний наскальный рисунок. На скале в натуральную величину был изображен кенгуру. Эксперты считают, что рисунку около 17,5 тыс. лет.

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