Реабилитировали женщину, которую подозревали в колдовстве

На месте казни Кателин в Лире стоял "ведьмин камень", который начал вызывать возмущение горожан Фото: wikipedia

В бельгийском городе Лир провинции Антверпен на месте публичной казни "последней ведьмы" установят новый памятный знак. Инициатива принадлежит горожанам, а решение об установлении приняла власть.

"Последней ведьмой Лира" стала Кателин Ван ден Бульке. Она жила за 10 км от города, в небольшом городке Нижлен. Инквизиторы казнили за "колдовство" ее мать, а затем сожители обвинили в этом же и саму Кателин. Женщина бежала в Лир, но ее нашли и устроили суд, сообщает The Brussels Times.

Свидетели говорили, что она навлекла болезнь на лошадь, подожгла городской дом и не смогла вспомнить христианских молитв.

К Кателин применяли пытки, во время которых выбили "признание". Ее задушили, а тело сожгли на рыночной площади города 20 января 1590 года.

Вскоре муниципалитет Лира выступит с официальными извинениями относительно этого события.

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Ранее в баварском Айхштетте католическая церковь извинилась за сожжение и пытки женщин, которых с XV по XVIII в. обвиняли в колдовстве. Архиепископ Айхштетта назвал события 400-летней давности "кровавой раной в истории церкви" и заявил, что в честь жертв откроют памятный мемориал.